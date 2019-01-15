Кандидатов на пост президента Украины стало больше

https://news.ru/storage/news/1445a0769165ecf92f122f18268e178b/46c07963-d007-462c-a95e-cfdc9f00454c_850.jpg Senkar Tomas/CTK/Global Look Press

Центризбирком Украины официально зарегистрировал ещё трёх кандидатов на пост президента. Это экс-министр обороны, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко, внефракционный депутат Верховной рады Виталий Куприй и лидер партии «Наши» Евгении Мураев.

Таким образом, по состоянию на 15 января на должность главы государства претендуют 8 кандидатов.

Ранее ЦИК зарегистрировал пятерых кандидатов в президенты: дважды экс-главу Службы безопасности Украины и председателя партии «Справедливость» Валентина Наливайченко, бывшего министра экологии и природных ресурсов Игоря Шевченко, лидера социал-демократов и члена партии «Блок Петра Порошенко» Сергея Каплина, мэра города Львова Андрея Садового, а также самовыдвиженца, возглавляющего Аграрную партию Виталия Скоцика.

Выборы намечены на 31 марта. Как сообщал News.ru, избирательная кампания началась в последний день 2018 года. Регистрация кандидатов продлится до 3 февраля.

Лидером рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев остается глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которая также заявила о намерении участвовать в выборах, но пока не прошла процедуру регистрации. Как сообщал News.ru, она выразила уверенность в своей победе. Правда, отметила, что для определения победителя придётся провести второй тур.