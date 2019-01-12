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Кандидата в президенты Украины вызвали на допрос

Анатолий Гриценко Анатолия Гриценко/facebook.com

Анатолий Гриценко

в мире [ версия для печати ]

Бывшего министра обороны Украины, председателя партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины. 

Повестку кандидат в президенты получил в субботу, 12 января. В документе сказано, что беседа с сотрудниками СБУ состоится 15 января в 11 часов по местному времени, рассказал Гриценко журналистам. 

Он подчеркнул, что не знает о причинах приглашения, и попросил поинтересоваться об этом у нынешнего президента Украины Петра Порошенко.

«Он лучше знает, почему меня туда вызывают», — сказал Гриценко.

Как сообщал News.ru, Анатолий Гриценко 12 января подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом на выборах президента Украины. 

После этого экс-глава СБУ Валентин Наливайченко в интервью на украинском телевидении заявил, что личное участие Анатолия Гриценко «в системном ослаблении обороноспособности Украины доказано документами», и призвал спецслужбы проверить связи бывшего министра обороны с Россией. По мнению Наливайченко, Гриценко — кандидат от России, потому что все экономические и политические «вбросы» со стороны России делаются для того, чтобы дискредитировать патриотическое движение и поставить под сомнение европейский вектор Украины.


#украина #россия #выборы #сбу #выборыПрезидентаУкраины
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