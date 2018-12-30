Кандидат в президенты Украины назвал проблему Рады

https://news.ru/storage/news/c60ae942473318b217cdda54ab33a480/46d8ca50-40f2-410e-bf06-144f6e8772fa_850.jpg Денис Вышинский/ТАСС

Юрий Бойко

Один из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко, выдвинутый в президенты Украины, считает, что нынешний состав Верховной рады не готов вернуть страну к мирной жизни.

«Парламент был избран на пике активной военной фазы. Но когда страна начинает возвращаться к мирной жизни, этот парламент к такому не готов», — заявил Бойко в интервью телеканалу «112 Украина».

Следующий состав парламента он призвал больше заниматься экономикой.

Ранее News.ru писал, что действующий президент Украины Пётр Порошенко совершил «фатальную ошибку», которая помешает ему переизбраться на второй срок. Об этом рассказал депутат Верховной рады Михаил Добкин. По словам депутата, Порошенко учитывал интересы только «маргинальной части населения», что негативно повлияло на его рейтинг.