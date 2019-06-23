Кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу лидирует на повторных выборах мэра Стамбула. По итогам обработки 99% бюллетеней он набирает 54% голосов.
За главного соперника Имамоглу, кандидата от правящей Партии справедливости и развития Бинали Йылдырыма, который считается ближайшим соратником президента Реджепа Эрдогана, проголосовали 45,11% избирателей, сообщает
Йылдырым уже признал своё поражение.
Мой соперник Экрем Имамоглу лидирует на выборах. Поздравляю его. Желаю успехов. Мы готовы помочь Экрему Имамоглу во всех начинаниях во благо жителей Стамбула, — заявил он.
Это было уже второе голосование. На прошедших 31 марта выборах мэра Стамбула Имамоглу набрал 48,8% голосов, незначительно опередив Йылдырыма, который получил 48,55% голосов. Однако результаты народного волеизъявления были отменены по формальным признакам — некоторые члены избирательных комиссий на участках оказались назначенными не из числа госслужащих, а на части протоколов подписи были оформлены неверно.
Ранее News.ru писал, что в канун новых выборов опросы общественного мнения фиксировали преимущество Имамоглу над Йылдырымом в 9%.