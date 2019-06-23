https://static.news.ru/photo/7a738ef8-95d7-11e9-aac4-fa163e074e61_1024.jpg Экрем Имамоглу (в центре) Фото: Tolga Adanali/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу лидирует на повторных выборах мэра Стамбула. По итогам обработки 99% бюллетеней он набирает 54% голосов.

За главного соперника Имамоглу, кандидата от правящей Партии справедливости и развития Бинали Йылдырыма, который считается ближайшим соратником президента Реджепа Эрдогана, проголосовали 45,11% избирателей, сообщает Anadolu со ссылкой на данные Центризбиркома.

Йылдырым уже признал своё поражение.

Мой соперник Экрем Имамоглу лидирует на выборах. Поздравляю его. Желаю успехов. Мы готовы помочь Экрему Имамоглу во всех начинаниях во благо жителей Стамбула, — заявил он.

Это было уже второе голосование. На прошедших 31 марта выборах мэра Стамбула Имамоглу набрал 48,8% голосов, незначительно опередив Йылдырыма, который получил 48,55% голосов. Однако результаты народного волеизъявления были отменены по формальным признакам — некоторые члены избирательных комиссий на участках оказались назначенными не из числа госслужащих, а на части протоколов подписи были оформлены неверно.

Ранее News.ru писал, что в канун новых выборов опросы общественного мнения фиксировали преимущество Имамоглу над Йылдырымом в 9%.