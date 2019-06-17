https://static.news.ru/photo/dccdfcce-910d-11e9-9abd-fa163e074e61_1024.jpg Фото: pixabay.com

20-летняя девушка из Канады Мириам Дюкрэ трагически скончалась от приступа аллергии. По словам её матери Мишлен, причиной летального исхода стал поцелуй с молодым человеком.

Мириам страдала от острой аллергии на арахис, однако её возлюбленный об этом не знал. Перед встречей он съел бутерброд с арахисовой пастой. Встретившись, молодые люди поцеловались, и вскоре у Мириам начался приступ удушья.

Врачи пытались спасти канадку, однако реанимационные мероприятия не помогли, передаёт « Ридус ».

Ранее News.ru писал, что тело 13-летней гражданки России было обнаружено в доме в испанской Каталонии. Она проживала там вместе с матерью и братом.