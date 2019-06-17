20-летняя девушка из Канады Мириам Дюкрэ трагически скончалась от приступа аллергии. По словам её матери Мишлен, причиной летального исхода стал поцелуй с молодым человеком.
Мириам страдала от острой аллергии на арахис, однако её возлюбленный об этом не знал. Перед встречей он съел бутерброд с арахисовой пастой. Встретившись, молодые люди поцеловались, и вскоре у Мириам начался приступ удушья.
Врачи пытались спасти канадку, однако реанимационные мероприятия не помогли, передаёт «
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