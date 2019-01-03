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Канадец хотел найти любовь с помощью Дональда Трампа

Дональд Трамп White House/Global Look Press

Дональд Трамп

в мире [ версия для печати ]

Канадца Янни Джорджопулоса задержали правоохранители США после его попытки проникнуть в Белый дом. Мужчина собирался подарить президенту Штатов Дональду Трампу две бутылки виски марки Crown Royal.

Поступок подозреваемый объяснил желанием получить от главы государства дельные советы в поиске возлюбленной. Во время судебного заседания стало известно, что фигурант некоторое время живёт в Вашингтоне и успел попасть в поле зрения стражей порядка за угрозы в адрес родного брата.

Янни не смог объяснить, почему он не может вернуться в Канаду, пишет NBC.

Ранее News.ru сообщал про объём поддельного шотландского виски. Экспертизу редкого сорта спиртного провели исследователи. По итогам проверки выяснилось, что из 55 взятых на обследование образцов только 34 оказались настоящими.


#сша #Трамп #алкоголь #канада
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