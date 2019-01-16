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Канада просит о помиловании своего гражданина в КНР

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд Carlos Tischler/Global Look Press

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд

в мире [ версия для печати ]

Оттава запросила помилование для гражданина Канады Роберта Ллойда Шелленберга, приговоренного в Китае к смертной казни за контрабанду метамфетамина. Об этом сообщила глава МИД североамериканской страны Христя Фриланд.

«Мы уже поговорили с послом КНР в Канаде и запросили помилование. Позиция Канады касательно сметного приговора неизменна уже очень долгое время в Канаде нет смертной казни, мы верим, что это бесчеловечно и неприемлемо», — приводит слова Фриланд телеканал CTV.

Глава канадского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Оттава «всегда выступает против смертной казни, особенно, когда такой вариант рассматривают или применяют в отношении канадских граждан».

Как писал News.ru, в январе китайский суд приговорил к высшей мере наказания гражданина Канады Роберта Ллойда Шелленберга, попавшегося на контрабанде наркотиков. Вердикт был вынесен судом средней ступени города Далянь в провинции Ляонин. Он подтвердил приговор суда нижестоящей инстанции, 20 ноября 2018 года приговорившего канадца к 15 годам тюрьмы, а также конфискации 150 тысяч юаней и высылке его из страны. На новом этапе рассмотрения дела прокуратура дополнила его новыми фактами, и в итоге суд вынес ещё более жёсткое решение, согласно которому Шелленберг и его сообщники в рамках международной преступной деятельности ввезли контрабандой в КНР 222,035 кг метамфетамина.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил крайнюю озабоченность в связи с вынесением смертного приговора канадцу в Китае. Канадский политик назвал решение суда «произвольным».


#китай #канада #КНР #помилование
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