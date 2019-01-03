Канада завершила участие в миссии НАТО в Румынии

Вооружённые силы Канады завершили сотрудничество с НАТО в Румынии. Страна намерена вывести контингент в течение января.
Речь идёт об усиленном патрулировании воздушных границ Румынии тактической группой канадских ВВС. Военные несли службу вдали от дома в течение четырёх месяцев.
Оттава направила в Восточную Европу пять истребителей CF-18 Hornet и 135 военных в августе 2018 года, сообщает ТАСС.
Ранее News.ru писал, что военнослужащие, полицейские и сотрудники спецслужб Черногории теперь в обязательном порядке должны быть задействованы во всех миссиях НАТО. Соответствующие поправки в закон об участии в международных миссиях приняло правительство страны.