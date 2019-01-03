Канада завершила участие в миссии НАТО в Румынии

https://news.ru/storage/news/006e132056b2357d6da06581634ee635/93d4a0ea-538b-4561-8c66-62caa27a2532_850.jpg Mcpl Patrick Blanchard/dpa/Global Look Press

Вооружённые силы Канады завершили сотрудничество с НАТО в Румынии. Страна намерена вывести контингент в течение января.

Речь идёт об усиленном патрулировании воздушных границ Румынии тактической группой канадских ВВС. Военные несли службу вдали от дома в течение четырёх месяцев.

Оттава направила в Восточную Европу пять истребителей CF-18 Hornet и 135 военных в августе 2018 года, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что военнослужащие, полицейские и сотрудники спецслужб Черногории теперь в обязательном порядке должны быть задействованы во всех миссиях НАТО. Соответствующие поправки в закон об участии в международных миссиях приняло правительство страны.