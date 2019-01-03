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Канада завершила участие в миссии НАТО в Румынии

Mcpl Patrick Blanchard/dpa/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Вооружённые силы Канады завершили сотрудничество с НАТО в Румынии. Страна намерена вывести контингент в течение января.

Речь идёт об усиленном патрулировании воздушных границ Румынии тактической группой канадских ВВС. Военные несли службу вдали от дома в течение четырёх месяцев.

Оттава направила в Восточную Европу пять истребителей CF-18 Hornet и 135 военных в августе 2018 года, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что военнослужащие, полицейские и сотрудники спецслужб Черногории теперь в обязательном порядке должны быть задействованы во всех миссиях НАТО. Соответствующие поправки в закон об участии в международных миссиях приняло правительство страны.


#канада #НАТО #Румыния
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