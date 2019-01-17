Как Запад реагирует на визит Путина в Сербию

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Владимир Путин и Александр Вучич

В митингах в Белграде увидели сигнал Евросоюзу

Посещение «последнего форпоста России на Балканах» президентом Владимиром Путиным всегда приковывает к себе внимание СМИ, которые традиционно делают акцент на полярности политики Белграда. В этот раз стороны подписали соглашения на 200 миллионов евро с перспективой увеличения суммы до 600 млн, однако ажиотаж вызвало сообщение, которое появилось накануне встречи — о задержании 21-летнего сторонника запрещённого в России «Исламского государства», который вроде как планировал совершить теракт во время пребывания Путина в Сербии. СМИ по-разному отнеслись к визиту российского лидера на Балканский полуостров: одни издания видят в России помеху для вступления Сербии в Европейский Союз, другие — стратегического партнёра.

Британская газета The Guardian пишет в своём материале, что Путин прибыл в Белград для укрепления двусторонних отношений и усиления претензий Москвы на сохранение влияния на Балканах. Издание указывает, что президент Сербии Александр Вучич прошёл путь от «националиста» до «западника», который пытается балансировать: с одной стороны, ухаживать за Европой, с другой, пытаться сохранить хорошие отношения с Москвой. В качестве доказательства The Guardian вспоминает прошлогоднее интервью Вучича, в котором он настаивал на том, что приоритетом для Сербии является как дальнейшая интеграция с Европейским Союзом, так и сохранение тёплых отношений с Путиным. Также газета напоминает о беспокойстве западных стран по поводу якобы попытки России устроить государственный переворот в Черногории, укрепить влияние в республике Сербской через поддержку местных групп и работу гуманитарного центра на юге Сербии, который, по мнению источников СМИ в западных спецслужбах, является местом для шпионажа.

BBC News также делает акцент на том, что Сербия продолжает открыто демонстрировать дружбу с Россией, хотя решительно настроена на вступление в ЕС. По мнению издания, этот вопрос никогда не будет решён. Более того, BBC News с уверенностью утверждает, что Путин будет испытывать дискомфорт из-за того, что западные дипломаты наблюдают, как главный кандидат в члены ЕС раскатывает перед ним красную дорожку. Далее издание пишет о 21 соглашении, которые должны быть подписаны в ходе визита, в том числе в области энергетики и обороны. Также упоминается о заинтересованности Вучича в получении российского газа — прокладке части газопровода «Турецкий поток» через свою территорию. Как заявил Владимир Путин на совместной пресс-конференции с Александром Вучичем, Россия готова вложить около $1,4 млрд в развитие инфраструктуры в Сербии для проведения ветки проекта.

kremlin.ru

Агентство Bloomberg в объёмном материале приводит комментарий старшего научного сотрудника Центра европейской политики в Белграде. По его мнению, визит Путина «демонстрирует продолжение непоследовательной внешней политики Сербии» и может стать «предупреждающим сигналом для ЕС». По мнению эксперта, государство должно полностью согласовывать свою внешнюю политику с европейской интеграционной группировкой. Bloomberg пишет, что Россия решительно возражает против расширения НАТО на Балканах, и цитирует Владимира Путина, а точнее — обвинения российского президента в сторону Запада во вмешательстве во внутренние дела стран полуострова. При этом издание делает акцент на том, что Сербия и Республика Косово надеются на помощь международных игроков — под давлением Евросоюза они начали переговоры в 2011 году. В 2013-м стороны подписали Брюссельское соглашение, определявшее права и полномочия проживающих на территории Республики Косово сербов, а в 2015-м был заключён ещё один договор, по которому сербы должны были войти в органы местного самоуправления Косово. Последний документ не был ратифицирован. Отсутствие компромисса по вопросу о границах не позволяет обеим сторонам вступить в Евросоюз: Белград подал заявку на вступление в европейское сообщество в 2006 году, а Приштина добивается членства в союзе с момента провозглашения независимости. Встречи представителей ЕС с разными сторонами конфликта по отдельности стали уже обычной практикой для переговоров по Балканам, при этом очередная попытка сблизить стороны провалилась, и диалог в ноябре 2017 года снова был заморожен.

Американская газета The Washington Post называет Вучича популистским лидером балканской страны, а Россию — славянской союзницей Сербии. Издание акцентирует внимание на том, что визит Путина происходит на фоне протестов против политики Вучича, которого многие сербы считают самодержавным правителем. Журналисты газеты утверждают: тысячи сторонников сербского лидера с пророссийскими плакатами были отправлены в Белград, чтобы показать, что симпатизирующих президенту больше, чем противников, которые требует от Вучича свободных выборов и гласности прессы.

В свою очередь сербский портал телеканала B92 сделал акцент на высказывании Путина о том, что Сербия является для России стратегическим партнёром и занимает особое место среди других стран Балканского полуострова. Владимир Путин не ставит перед Сербией вопрос выбора — сохранение отношений с Россией или членство в ЕС, подчёркивает издание. «В отличие от наших западных партнеров, мы не пытаемся поставить искусственную дилемму для Белграда, и заставить Сербию выбирать, быть с Россией или с Европейским союзом», — цитирует B92 интервью Путина сербским газетам.