Встречу лидеров США и России на Западе восприняли привычно — как ещё одно доказательство необоснованно благожелательного отношения американского президента к российскому. Дональду Трампу ставят в вину легкомысленный тон в общении с Владимиром Путиным, а также то, что хозяин Белого дома в последнее время старается избегать резкой критики России. Деталей переговоров не озвучено, поэтому есть основания полагать, что Трампу удастся нарушить привычный внешнеполитический вектор, когда после личной встречи с Путиным двусторонние отношения только ухудшаются. На этом фоне Тереза Мэй встретила Путина «морозным рукопожатием» и в очередной раз напомнила про отравление Скрипалей. За это западные наблюдатели простили все её последние внутри- и внешнеполитические проколы и назвали Мэй настоящим защитником демократии и ценностей либерализма, которые российский президент в интервью Financial Times поставил под сомнение. Портал News.ru собрал наиболее интересные публикации о встрече Путина с Трампом и Мэй.

Джокер против туза

Издание The Hill напоминает : переговоры в Осаке — первая встреча двух президентов с того момента, как был обнародован доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о российском следе в выборах президента США в 2016 году. Трамп вёл себя с Путиным достаточно благожелательно, чем уже спровоцировал резкую критику своих политических оппонентов.

Трамп посмеялся над вмешательством России в американские выборы и не поднял на встрече вопрос о воинственном, незаконном поведении Путина против украинских моряков (задержанных в ноябре 2018-го в Керченском проливе — News.ru). Это разочаровывает, но уже не шокирует. Трамп последовательно умиротворяет Путина за счёт национальных интересов США, — цитирует The Hill бывшего посла США в России Майкла Макфола.

Многие издания обратили внимание на шуточный жест американского президента: перед началом встречи в Осаке он, смеясь, погрозил Путину пальцем и сопроводил свой жест фразой «не вмешивайся в выборы».

Перед началом беседы с Президентом Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом kremlin.ru

Фраза «не вмешивайся в выборы», сказанная с усмешкой только после того, как журналисты начали выкрикивать вопросы по этой теме, вероятно, спровоцирует новый виток критики — за то, что президент США поставил под угрозу нацбезопасность, опровергая свидетельства «серьезных усилий Москвы» по вмешательству в выборы-2016 и поддержке кампании Трампа, отмечает The Washington Post. Издание обращает внимание на слова Трампа о том, что он и Владимир Путин пока не обсуждали причины, которые побудили президента США отменить встречу на прошлом саммите «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе, а именно — захват Россией трех украинских военных судов и около двух десятков моряков, которые остаются в тюрьме.

WP также акцентирует внимание на «неподготовленности» Трампа к взаимодействию с иностранными лидерами, в чём его часто обвиняют оппоненты. Так, после второго раунда дебатов сенатор-демократ от штата Калифорния Камала Харрис заявила, что Трамп не консультируется с дипломатами и военными чиновниками перед тем, как вести дела. В то же время он пытается установить тесные отношения с Путиным, хотя американские эксперты ставят под сомнения истинные мотивы Кремля в диалоге с президентом США. Доказательство тому, по мнению журналистов газеты, служит интервью российского президента Financial Times, в котором он заявил, что либерализм «устарел» и «пережил свою цель».

Эти комментарии были расценены как нападение на правительства, которые избирают своих лидеров демократическим путём, — подчеркивают журналисты газеты The Washington Post, чей лозунг — «Демократия умирает во тьме».

Эпизод на конференции «Большой двадцатки» — ежегодном собрании 20 крупнейших экономик мира — не поможет ослабить давнее представление о том, что Трамп слишком дружелюбен по отношению к России, хотя прежние контакты встревожили как демократов, так и республиканцев и привели к расследованию, пишет Politico. Но реакция на вопрос перед переговорами с Путиным ожидаема: Трамп часто злится на то, что ему указывают, что говорить и делать, поэтому, когда ему в очередной раз что-то говорят, президент просто высмеивает ожидания, даже когда речь идёт о России. Журнал приводит комментарий эксперта по геополитике из левоцентристского Института Брукингса Томаса Райта, который говорит, что Трамп неоднократно заявлял, что ему мешали более тесно сотрудничать с Путиным в первые два года из-за расследования.

Перед началом беседы с Президентом Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом kremlin.ru

Это первая встреча с Путиным после доклада Мюллера. И поэтому, если его собственные замечания будут чем-то оправданы, мы можем ожидать, что он попытается открыть своего рода более глубокий период сотрудничества с Путиным, — считает эксперт.

Журналист телеканала CNN из пула Белого дома Кевин Липтак также замечает : неожиданно легкомысленный тон публичной беседы Путина и Трампа обманул ожидания американских наблюдателей. В США надеялись на более жёсткую риторику Трампа в отношении Путина, ведь в преддверии предвыборной кампании 2020 года американский президент должен отвести новые подозрения в связях с Россией:

Вместо этого Трамп внёс легкомысленный тон в диалог с Россией, хотя отношения Вашингтона и Москвы остаются очень напряжёнными.

Липтак напоминает: критики Трампа с новой силой обвиняют его в работе на Кремль после любых контактов с президентом РФ. Во многом повод для подобных обвинений — это «закрытый» характер переговоров, когда никто не знает, что обсуждают Путин и Трамп на самом деле. Также продюсер CNN указывает, что в последние месяцы американский президент не выступал с публичной критикой Кремля, хотя у хозяина Белого дома есть много поводов для такой критики — от ближневосточной повестки до судьбы Пола Уилана — американского гражданина, которого ФСБ задержала в конце 2018 года по подозрению в шпионаже.

Когда Трамп направлялся на саммит G20, он выступил с критикой ​​Японии, Индии и Германии по вопросам торговли и обороны, но не критиковал Россию, — пишет Липтак.

«Трамп играет джокером против путинского туза на G20» — так озаглавила свой материал исполнительный редактор по международной политике агентства Bloomberg Розалинда Мэтисон. Она также, как и большинство её западных коллег, описывает шутливый диалог Трампа и Путина в Осаке, при этом делает вывод: «тот факт, что Трамп и Путин вообще разговаривают, не вызывает смеха». Мэтисон напоминает, что со времени встречи в Хельсинки отношения двух стран существенно ухудшились, в том числе из-за «напряжённой ситуации вокруг Керченского пролива и отравления бывшего российского шпиона Скрипаля.

C Премьер-министром Великобритании Терезой Мэй kremlin.ru

Морозное рукопожатие

Если беседа Трампа и Путина сопровождалась шутками, похлопыванием по плечу и рукопожатиями, то совместные переговоры российского президента и уходящего в отставку премьер-министра Великобритании Терезы Мэй прошли в более холодной атмосфере.

Британские издания приводят текст официального пресс-релиза Даунинг-стрит, описывающий краткое содержание претензий, высказанных Мэй Путину в Осаке. В первую очередь они касаются дела Скрипалей, которое Путин в интервью Financial Times охарактеризовал как историю, которая «не стоит и пяти копеек». Мэй наоборот подчеркнула, что у Великобритании есть неопровержимые доказательства участия России в диверсии, и в связи с этим отношения между двумя странами «ещё долго не будут нормальными».

Если Трамп и Путин на саммите G20 непринуждённо шутили, то Тереза Мэй обменялась с российским президентом «морозным рукопожатием», заостряет внимание The Guardian. Глава правительства Соединённого Королевства также не оставила без внимания критику либеральной идеологии как «изжившей себя», высказанную Путиным в том же интервью Financial Times. Более того, глава правительства Великобритании призвала Путина остановить «безответственную деятельность» России по всему миру — имея в виду диверсии, кибератаки и вмешательство в выборы.

Однако не всех в Великобритании удовлетворила жёсткая тональность диалога, который вела Мэй с Путиным. Проживающая в Соединённом Королевстве вдова отравленного полонием в 2006 году в Лондоне бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, Марина Литвиненко, разочарована тем фактом, что Мэй вообще согласилась встретиться с Путиным.

Миссис Мэй ничего не сказала о том, что случилось с моим мужем. Он был гражданином Великобритании, когда умер, — цитирует её слова The Guardian.

С тем, что интервью Financial Times, в котором российский президент назвал либерализм устаревшей идеологией, задало общую тональность встречи Путина и Мэй, согласен обозреватель BBC Джонатан Маркус. Он попытался осмыслить главные идейные установки главы российского государства.

Президент Путин — человек, который вырос в советское время и был слугой коммунистического государства. Он расценивает развал Советского Союза как трагедию и стремится сделать Россию противовесом либеральному западному порядку, — пишет Маркус.

Однако, по мнению публициста, современная Россия, с её слабой экономикой и множеством социальных проблем, вряд ли может стать примером, которому захотят следовать другие государства. Вместе с этим Маркус считает, что в словах Путина о либерализме есть рациональное зерно: популистские течения, Китай и президент США парадоксально «как будто объединились, чтобы вселить в западный мир чувство нестабильности и беспокойства».