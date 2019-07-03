Скупые сведения Минобороны России о пожаре на глубоководном аппарате и гибели 14 моряков-подводников не позволяют не вовлечённым в процесс расследования экспертам заниматься глубоким анализом причин и характера трагедии. Но на Западе также уже спешат делать выводы — наблюдатели сравнивают нынешнее происшествие в Баренцевом море с аварией на подлодке «Курск» в августе 2000 года, а также вспоминают о претензиях Москвы на новые зоны арктического шельфа. Портал News.ru собрал наиболее интересные публикации.

Глубоководный сверхсекретный аппарат, который вёл разведку в водах Баренцева моря, — так британский таблоид The Sun охарактеризовал российский аппарат, пожар на котором привёл к гибели подводников, в том числе семи капитанов 1-го ранга и двух Героев Российской Федерации.

Издание полагает, что авария нанесла серьёзный репутационный ущерб российским военным и характеризует инцидент, как крупнейший со времён другой трагедии — аварии на атомной подводной лодке К-152 «Нерпа». ЧП произошло 8 ноября 2008 года. Тогда в результате ошибочного срабатывания системы аварийного пожаротушения во время торпедных стрельб погибли 20 человек.

Другое британское издание — Daily Mirror — опубликовало фотографии двух погибших военнослужащих — капитанов 1-го ранга Дениса Долонского и Андрея Воскресенского. Таблоид находит правдоподобной одну из озвученных в российских СМИ версий: моряки сознательно пожертвовали своими жизнями и заблокировали горящий отсек глубоководного аппарата, чтобы его спасти.

Военный обозреватель американского издания The Drive Джозеф Тревитик, в свою очередь, задаётся вопросом — где именно произошёл пожар? В официальном сообщении Минобороны РФ говорится о «глубоководном аппарате», который производил батиметрические измерения (исследование морского дна). Издание РБК со ссылкой на собственные источники сообщило, что пожар произошёл на атомной глубоководной станции АС-12 «Лошарик». Однако, по мнению Тревитика, не исключено возгорание на атомной подводной лодке специального назначения БС-64 «Подмосковье» — носителе «Лошарика».

Лев Федосеев/ТАСС

Джозеф Тревитик также напоминает, что «сверхсекретные» «Лошарик» и «Подмосковье» неоднократно вызывали тревогу и обеспокоенность Пентагона. Американские военные не раз озвучивали опасения, что с помощью глубоководных станций русские могут совершать диверсии на подводных коммуникациях, например, ставить закладки на кабелях связи.

Если «Лошарик» или «Подмосковье» пострадали от пожара, один из главных вопросов — были ли в безопасности их атомные реакторы и в каком состоянии они сейчас, — добавляет военный обозреватель.

Тревитик обращает внимание на то, что после сообщений о гибели российских моряков в американском сегменте сети Интернет появились фейковые сообщения: вице-президент США Майк Пенс отменил визит в Нью-Гемпшир и отправился в Вашингтон на экстренное совещание якобы из-за информации российского военного ведомства. Также появлялись странные сообщения об экстренном совещании «Совета безопасности» Евросоюза, хотя организации с таким названием не существует. Между тем, ядерная угроза от пожара на российской подлодке, по мнению Тревитика, сильно преувеличена.

Агентство Reuters приводит комментарий директора Норвежского агентства по ядерной и радиационной безопасности Пера Стрэнда. Он заявил, что его ведомство провело проверку акватории Баренцева моря после ЧП и не обнаружило в районе повышенного радиационного фона.

Баренцево море Michael Narten/Global Look Press

Обозреватель BBC Сара Рэйнсфорд сомневается в правдивости заявления Минобороны о том, что подлодка занималась «исследованием морского дна».

Президент Путин сказал, что среди погибших моряков были два Героя России и семь капитанов 1-го ранга , что кажется странным для простой исследовательской работы, — указывает Рэйнфорд.

Однако журналистка не уточняет, какого рода работы в Баренцевом море мог выполнять, по её мнению, российский глубоководный аппарат. Однако она считает, что одна из основных задач президента России Владимира Путина — не допустить повторения ситуации с аварией подводной лодки К-141 «Курск» в августе 2000 года, когда глава государства не стал прерывать свой отпуск из-за трагедии и вызвал тем самым негативную реакцию общества. Сейчас Владимир Путин отреагировал на пожар оперативно — в экстренном порядке встретился с министром обороны Сергеем Шойгу и попросил его отправиться в Североморск для расследования трагедии, замечает Рэйнфорд.

О том, что Российская Федерация использует глубоководные станции не для исследовательских, а в первую очередь для диверсионных целей, пишет телеканал ABC.

Хотя «Лошарик» официально приписан к Северному флоту ВМФ, российские СМИ сообщали, что в действительности аппарат принадлежит секретному Главному управлению глубоководных исследований Министерства обороны, что говорит о сверхчувствительности миссий, — указывает издание.

Впрочем, журналисты телеканала напоминают и о сугубо мирном характере миссий автономных глубоководных станций — подобные аппараты Россия использует для обоснования собственных территориальных претензий на арктический шельф, а АС-12 в прошлом официально участвовала в исследованиях для составления заявки в ООН.