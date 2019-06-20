В Европе и США предсказуемо оценили прямую линию с Владимиром Путиным как очередное постановочное мероприятие, рассчитанное на успокоение внутренней аудитории на фоне падения уровня доходов. В то же время некоторые эксперты обратили внимание, что президент демонстративно проявил солидарность с Китаем как со страной, которая, как и Россия, находится под американскими санкциями. Портал News.ru собрал самые интересные публикации зарубежной прессы.

Агентство Reuters в материале, посвящённом прямой линии, акцентирует внимание на вопросах, связанных с экономикой, особо отмечая: недовольство россиян пенсионной реформой вылилось в существенное падение рейтинга Путина. Значительная часть статьи посвящена критическим сообщениям президенту:

Некоторые россияне использовали прямую трансляцию... как возможность покритиковать кремлёвского руководителя. Хотя эти вопросы и не задавались непосредственно Путину, у него спросили, когда он покинет пост; другой человек поинтересовался, в чём смысл его ежегодных выступлений на телевидении, если ничего не улучшилось; а третий пожаловался, что Путин у власти дольше, чем советский лидер Леонид Брежнев, но россияне всё ещё живут в бедности.

На падение рейтинга российского президента обращает внимание и испанское издание El Mundo. Кроме того, в статье делается акцент не только на заявлениях Путина по экономической тематике, но и на реакции (скорее, её отсутствии) на результаты расследования крушения малайзийского «Боинга» в 2014 году:

Президент говорил об экономике, но спустя 24 часа после обвинения трёх россиян в уничтожении самолёта, летевшего рейсом MH17 в 2014 году в украинском небе, воспользовался тем, что отверг абсурдные обвинения в предполагаемой оккупации Донбасса Россией: «Это полная чушь».

kremlin.ru

Британское издание The Daily Mail в заголовке своего обзора прямой линии фокусируется на обвинениях Путина в адрес США в том, что американцы пытаются сдержать Китай:

Он также обвинил США в том, что они придерживаются этой же позиции в отношении России, и заявил, что такого рода «санкции» будут продолжаться и в будущем.

Американский телеканал CNBC также обращает внимание на «китайскую» часть прямой линии. Это, по мнению издания, свидетельствует об усилении взаимосвязей Пекина и Москвы. Сейчас «Россия и Китай кажутся особенно сплочёнными против внешнего врага», замечает CNBC.

Столкнувшись с кипящим внутренним недовольством, Путин выступил в четверг с одним из своих «фирменных» обращений: «я чувствую вашу боль, и я единственный, кто сможет её облегчить», — характеризует прямую линию The Washington Post.

Главный месседж прямой линии-2019, по мнению авторов материала, — продемонстрировать широкой аудитории, что президент не несёт ответственности за бедственное экономическое и социальное положение россиян. Наоборот, глава государства чувствителен к критике и сам готов бороться с произволом чиновников и правоохранительных органов.

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The Guardian особо отмечает «постановочный» характер прямой линии:

Обращения идут как часть тщательно поставленного в эфире телевизионного театра, где Путин отвечает на вопросы от пенсионной реформы до расширения НАТО, и все они якобы заданы простыми россиянами. Основная цель Путина в этом году — восстановление связей с россиянами после заметного падения его рейтинга популярности и признаков растущего недовольства и протестов по всей стране.

В схожем тоне об общении президента с населением высказывается и Bloomberg:

Телевизионный марафон, который на этот раз длился 4 часа 8 минут, призван был представить Путина разделяющим тревоги общества. С его падающей популярностью и на фоне слабого экономического роста семнадцатая прямая линия состоялась в чувствительный для Кремля момент, когда серия протестов вынудила чиновников к уступкам по различным вопросам — от коррупции в полиции до утилизации отходов. Несмотря на это, мероприятие было тщательно организовано, чтобы предотвратить прямую критику Путина, и в то же время позволить ему самому сделать выговоры чиновникам, неспособным решить проблемы.

kremlin.ru

Международная деловая газета Financial Times обращает внимание на более демократичный характер нынешней прямой линии по сравнению с прошлыми аналогичными мероприятиями. Так, в этот раз вопросы не подверглись цензуре и среди прочего у президента интересовались, когда он оставит свой пост и «зачем нужна прямая линия, если жизнь не становится лучше». Издание также упоминает про падение рейтинга Путина, ухудшавшуюся на протяжении последних пяти лет экономическую ситуацию, акции протеста и преследования инакомыслящих. В целом «ежегодное телешоу» оставило у авторов статьи противоречивое впечатление.

Кремль пытается смягчить часть негодования общества, усиливая взаимодействие с молодёжью... Однако г-н Путин не сказал почти ничего по поводу того, как он собирается решить ряд проблемных вопросов. Кроме того, президент поддержал законы, предусматривающие наказание за распространение «фейк ньюс» и оскорбление власти, и заявил, что Россия не смягчит свои драконовские законы о наркотиках после дела журналиста Ивана Голунова, — резюмирует Financial Times.

Главная цель прямой линии Путина — внушить российским гражданам, что дела в российской экономике налаживаются, полагает немецкое Deutsche Welle.

Российский президент Владимир Путин использовал своё ежегодное шоу в прямом эфире национального телевидения, чтобы убедить общественность в том, что экономика восстанавливается и рост заработной платы идёт полным ходом, — пишет немецкое издание.

Однако авторы материала не отвечают на вопрос, насколько убедительными оказались доводы российского президента.