Протестные акции в Москве, проводимые после того, как независимые кандидаты не были допущены к выборам 8 сентября, стали объектом пристального внимания за рубежом. А состоявшаяся 27 июля несанкционированная демонстрация просто не могла не найти отклика — особенно в свете массовых задержаний и жёстких действий полиции. News.ru собрал мнения западных СМИ, политических и правозащитных организаций.

Представители Европейского Союза были в числе первых политиков, отреагировавших на задержания 27 июля. Уже вечером в день демонстрации пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич выступила с официальным заявлением :

Задержания и непропорциональное применение силы против мирных демонстрантов последовали за вызывающей беспокойство серией арестов и полицейских рейдов против оппозиционных политиков, проведенных в последние дни, и вновь серьезно подрывают фундаментальные права на свободу слова и мирные собрания. Эти права закреплены в российской Конституции, и мы ожидаем, что они будут защищены.

В международной правозащитной организации Amnesty International (AI), в свою очередь, считают , что 27 июля власти «пробили новое дно». Об этом заявила глава представительства AI в РФ Наталья Звягина. Кроме того, по её словам, «усилия по подавлению оппозиции достигли абсурдного уровня», поскольку были проведены даже превентивные задержания лидеров протестного движения.

Мы требуем, чтобы российские власти провели немедленное, полное и эффективное расследование этих инцидентов и обеспечили, чтобы жертвы насилия со стороны полиции получали компенсацию в компетентных судах. Все мирные протестующие должны быть немедленно освобождены. Никто не должен быть лишён свободы за реализацию своего права на свободу слова и мирных собраний, — подчеркнула Звягина.

Сергей Булкин/News.ru

Как часто бывает в таких ситуациях, большинство СМИ обошлись пересказом основных событий 27 июля и того, что им предшествовало, позволив себе некоторые ремарки. Так, например, Voice of America напоминает :

Протесты и аресты происходят на фоне снижения уровня жизни и падения рейтинга одобрения президента Владимира Путина.

Некоторые акцентируют внимание на реакции российского лидера и том факте, что он дистанцировался от демонстрации и ответных действий силовиков. Reuters, в частности, отмечает , что 27 июля президент провёл в батискафе — «отполировывая свой имидж человека активных действий». А в публикации The New York Times особо указывается на то, что московские демонстрации — не единственные антиправительственные выступления в России за последнее время:

Ещё до начала конфликта, связанного с выборами в Москве, в провинциальных городах вспыхнули протесты, поскольку российская экономика страдает от западных санкций. Уличные акции начались из-за таких проблем, как размещение мусорных свалок и крайне низкая зарплата медицинских работников, — это подчёркивает растущее разочарование по поводу падающего уровня жизни.

The Washington Post в своём материале также напоминает , что выступления, подобные акции 27 июля, прямой угрозы для президента РФ не несут, но являются символичными в свете нарастающего недовольства населения:

Протесты — последний на сегодня признак того, что россияне всё чаще заявляют о своём разочаровании, даже если их число всё ещё слишком мало для непосредственного вызова власти Путина. Аналитики говорят, что демонстрации вызваны такими различными проблемами, как стагнация в экономике, коррупция и всё более авторитарное управление со стороны президента.

А британское издание The Guardian подчёркивает , что нынешняя волна российских протестов является самой большой с 2012 года. Поэтому властям снова придется решать, подавлять их или отступать, в то время как рейтинги Путина снижаются, а «Единую Россию» значительная часть населения «ни во что не ставит»: