Протестные акции в Москве, проводимые после того, как независимые кандидаты не были допущены к выборам 8 сентября, стали объектом пристального внимания за рубежом. А состоявшаяся 27 июля несанкционированная демонстрация просто не могла не найти отклика — особенно в свете массовых задержаний и жёстких действий полиции. News.ru собрал мнения западных СМИ, политических и правозащитных организаций.
Представители Европейского Союза были в числе первых политиков, отреагировавших на задержания 27 июля. Уже вечером в день демонстрации пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич выступила с официальным
Задержания и непропорциональное применение силы против мирных демонстрантов последовали за вызывающей беспокойство серией арестов и полицейских рейдов против оппозиционных политиков, проведенных в последние дни, и вновь серьезно подрывают фундаментальные права на свободу слова и мирные собрания. Эти права закреплены в российской Конституции, и мы ожидаем, что они будут защищены.
В международной правозащитной организации Amnesty International (AI), в свою очередь,
Мы требуем, чтобы российские власти провели немедленное, полное и эффективное расследование этих инцидентов и обеспечили, чтобы жертвы насилия со стороны полиции получали компенсацию в компетентных судах. Все мирные протестующие должны быть немедленно освобождены. Никто не должен быть лишён свободы за реализацию своего права на свободу слова и мирных собраний, — подчеркнула Звягина.
Как часто бывает в таких ситуациях, большинство СМИ обошлись пересказом основных событий 27 июля и того, что им предшествовало, позволив себе некоторые ремарки. Так, например, Voice of America
Протесты и аресты происходят на фоне снижения уровня жизни и падения рейтинга одобрения президента Владимира Путина.
Некоторые акцентируют внимание на реакции российского лидера и том факте, что он дистанцировался от демонстрации и ответных действий силовиков. Reuters, в частности,
Ещё до начала конфликта, связанного с выборами в Москве, в провинциальных городах вспыхнули протесты, поскольку российская экономика страдает от западных санкций. Уличные акции начались из-за таких проблем, как размещение мусорных свалок и крайне низкая зарплата медицинских работников, — это подчёркивает растущее разочарование по поводу падающего уровня жизни.
The Washington Post в своём материале также
Протесты — последний на сегодня признак того, что россияне всё чаще заявляют о своём разочаровании, даже если их число всё ещё слишком мало для непосредственного вызова власти Путина. Аналитики говорят, что демонстрации вызваны такими различными проблемами, как стагнация в экономике, коррупция и всё более авторитарное управление со стороны президента.
А британское издание The Guardian
В последние месяцы Кремль уступал, столкнувшись с публичными протестами, в основном, по локальным вопросам, например, насчёт строительства нового собора в Екатеринбурге. Путин еще не прокомментировал [московские] протесты. Российский президент, которого не пугал потенциальный символический резонанс, во время субботних арестов спустился на батискафе на морское дно в Финском заливе, чтобы осмотреть останки подводной лодки времён Второй Мировой войны.