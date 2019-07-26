Над солнечным Рио-де-Жанейро 26 июля как тучи нависли разногласия министров иностранных дел стран БРИКС по главному конфликту региона Латинской Америки — Венесуэле. С разворотом Бразилии в сторону США «пятёрке» стало сложнее понимать друг друга. О том, как глава российской дипломатии Сергей Лавров отстаивал позиции страны, — спецкорр News.ru из Рио-де-Жанейро.

Встреча министров иностранных дел БРИКС проходит в юбилейный для объединения год: оно было создано 10 лет назад с целью продвигать экономическое сотрудничество между странами с развивающимися экономиками. Однако в этом году над БРИКС нависла угроза: приход к власти в Бразилии президента Жаира Болсонару развернул курс страны на 180 градусов. Новоиспечённый глава государства сразу же заявил о необходимости сближения страны с США. С учётом того, что у таких членов объединения, как Россия и Китай, отношения с Соединёнными Штатами больше напоминают войну, санкционную и торговую, наличие политических разногласий в БРИКС очевидно.

Камнем преткновения стала и ситуация в Венесуэле. После многотысячных протестов, вызванных переизбранием на новый президентский срок Николаса Мадуро, глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо самопровозгласил себя временным президентом, а позднее и попытался организовать переворот в Боливарианской Республике. В этой ситуации Бразилия не только поддержала Гуайдо, но и стала той страной, на которую США во многом опирались в стремлении смены власти в Венесуэле. Россия и Китай в свою очередь поддерживали Мадуро. Отдельным поводом для разногласий Москвы и Бразилии стал курс последнего в отношении Кубы. Некогда важный торговый партнёр для Гаваны решил свернуть импорт кубинских сигар и других товаров, что наряду с американскими санкциями погрузило Остров Свободы в пучину экономического кризиса.

Наличие столь серьёзных политических разногласий внутри БРИКС породило в экспертных кругах мнение о том, что из названия объединения в скором времени исчезнет буква «Б». Заявления президента Бразилии о готовности и дальше работать в этом формате, особенно на фоне председательства страны в объединении, несколько заглушили скептические настроения, однако полностью не исчезли.

Разногласия между членами БРИКС стали заметны уже в ходе пленарного заседания. Глава МИД Бразилии Эрнесту Араужу призвал остальных членов «пятёрки» поддержать позицию страны по Венесуэле. По его словам, режим Мадуро поддерживается лишь силой, а демократизация республики отвечает интересам всех стран БРИКС.

Николас Мадуро Avn/Xinhua/Global Look Press

Следующим в ходе дискуссии должен был высказаться российский министр, однако из-за проблем с переводом ему удалось выступить с речью лишь с третьей попытки. Несмотря на технические неполадки, Лавров всё же поблагодарил Бразилию за хорошую организацию министерской встречи. Глава МИД РФ подчеркнул, что необходимо «поддержать усилия венесуэльцев самостоятельно без какого-либо внешнего давления решать свои внутренние проблемы посредством переговоров в строгом соответствии с Конституцией».

В этом смысле мы рассматриваем встречу в так называемом процессе Осло как шаг в направлении достижения устойчивого урегулирования между самими венесуэльцами и призываем всех внешних игроков активно поддерживать этот процесс, — сказал Лавров.

Позже, отвечая на вопросы российских СМИ, министр отметил, что тема Венесуэлы звучала и на закрытой части заседания.

Мы честно изложили нашу позицию. Такая же позиция и у наших китайских партнёров и партнёров из ЮАР, из Индии. Да, мы знаем, что у Бразилии позиция несколько иная, но повторю ещё раз: процесс Осло идёт, там участвуют основные протагонисты, и мы будем поддерживать любые договорённости, которых они между собой смогут достигнуть, — пояснил глава МИД РФ.

Лавров дал понять, что, несмотря на разногласия, министерская встреча закончилась позитивно.

Заинтересованность в развитии экономического сотрудничества и желание стран продвигать совместные проекты перевесили чашу весов: странам БРИКС удалось принять заявление по итогам встречи. Несмотря на разницу в политических подходах, власти страны, вероятно, не намерены упускать выгоду от экономического сотрудничества.

Экспорт Бразилии в четыре страны объединения в 2018 году превысил 30%, суммарной стоимостью чуть менее $75 млрд, хотя товарооборот с Россией довольно скромен: в прошлом году он составил лишь $5 млрд. Вместе с тем потенциал совместных проектов БРИКС действительно велик. Так, созданный объединением Новый банк развития не только начал работу в полную силу, но и уже одобрил реализацию 35 инфраструктурных проектов в странах-участницах объединения. Общая сумма, выделенная на их реализацию, составила $9,2 млрд. При этом уставной капитал банка — $100 млрд. Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка активно продвигают и свои инициативы по реформированию ВМФ и на площадке ООН. Страны также взаимодействуют в космосе и по антитеррору.

Участники «пятёрки» искренне хотят совместно продвигать наши общие позиции на международных аренах. В этом, по-моему, главный вывод, который можно сделать по итогам сегодняшнего заседания, — подытожил российский министр.

В завершении визита глава отечественной дипломатии провёл встречу с главой МИД Бразилии Эрнесту Араужу. Однако Лавров заранее подтвердил свою готовность говорить по всем темам, которые важны для Араужу. То есть даже если позиции Бразилии и Москвы отдалились, стремление найти общие точки соприкосновения осталось на месте. А это значит, что здоровый прагматизм в отношениях не даст им рухнуть.