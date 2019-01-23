Как Трамп ослабляет ФБР

https://news.ru/storage/news/984aa34464dabe4a3498d547592d256e/f7b13320-bd39-42d4-805f-a4191d19fa26_850.jpg Anda Chu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Агенты бюро вынуждены прекратить борьбу с терроризмом и торговлей людьми

Уже больше месяца в США продолжается бюджетный кризис, который негативно сказывается на работе ключевых государственных учреждений. Под ударом оказались и агенты ФБР: из-за приостановки финансирования они вынуждены заморозить расследование преступлений и борьбу с терроризмом. Национальная безопасность США находится под угрозой.

Ассоциация агентов ФБР презентовала доклад, в котором заявила, что продолжительный шатдаун — приостановка работы федерального правительства — препятствует работе бюро, сообщает телеканал CBS. Ассоциация представляет интересы около 14 тыс. действующих и вышедших в отставку сотрудников, и некоторые из них анонимно сетуют, что кризис мешает им в должной мере защищать американских граждан.

«Каждый день, пока продолжается шатдаун, помехи, созданные им, всё больше вредят нашим контртеррористическим и контрразведывательными операциям по всему земному шару», — заявил президент Ассоциации агентов ФБР Том О’Коннор, добавив, что нацбезопасность напрямую связана с финансовым обеспечением бюро.

По его словам, ФБР не может платить информаторам и переводчикам, допрашивать свидетелей и даже обеспечивать функционирование системы допуска к засекреченной информации.

«Операции ФБР нуждаются в финансировании. Мы начинаем беспокоиться о полевых операциях. Операции поддержки недоукомплектованы», — добавляет О’Коннор (цитата по Business Insider).

Источники американской прессы охотно рассказывают о негативном влиянии шатдауна на работу ведомства. Из-за шатдауна многие аналитики ФБР ушли в вынужденные отпуска, и агентам приходится самостоятельно собирать сведения о преступниках и оценивать их мотивы. Это замедляет не только расследования преступлений, но и негативно сказывается на сборе доказательной базы, от которой зависит работа института прокуратуры. Например, один агент более трёх лет работал над расследованием дела, в рамках которого выдвинуто 23 обвинения в бандитизме, убийствах и отмывании денег. Но сейчас сотрудник ФБР вынужден остановить работу, потому что в его отделе не осталось ни одного испаноговорящего, и он не может оплатить работу переводчика, который общается с информаторами из латиноамериканских банд. Кризис напрямую сказывается и на возможностях платить информаторам из радикальных групп и банд, связанных с продажей наркотиков и незаконным оборотом оружия. Финансовая мотивация зачастую имеет для источников большое значение, и задержки в выплате способны их отпугнуть.

Hans Gutknecht/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Washington Examiner цитирует слова агента, который заявил в докладе Ассоциации, что был вынужден остановить работу под прикрытием в деле о похищении и торговле детьми. Другому сотруднику из антитеррористического подразделения было предложено оплатить командировку в Африку из собственного кармана, если его коллеги там действительно нуждаются в помощи. Штатные механики бюро каннибализируют автомобили, пытаясь заменить спущенные шины и неисправные детали. HuffPost рассказывает истории агентов, которые купили дома в новых городах по месту службы, однако не могут заплатить кредиторам по ипотеке.

Президент Дональд Трамп начал вставлять палки в колёса ФБР задолго до шантажа правительства по вопросу финансирования строительства стены на границе с Мексикой, утверждает редактор журнала The New Yorker и автор книги об администрации Трампа Дэвид Род, эффективность работы агентов спецслужб зависит от степени доверия к ним американской общественности. ФБР якобы старается сохранить независимость и не вмешивается в политические перипетии, но президент США часто выступает с вводящими заблуждение заявлениями о работе бюро и о его бывшем директоре Джеймсе Коми. Так, 16 декабря Трамп, по мнению Рода, ложно обвинил ФБР в незаконном проникновении в офис бывшего адвоката Майкла Коэна и участии в «охоте на ведьм» (так Трамп называет расследование о приписываемом России вмешательстве в американские выборы).

Атаки Трампа разделили сообщество агентов ФБР. Некоторые из них поддерживают Коми и считают, что Трамп подрывает закон, который агенты ФБР обязались защищать. Другие же, наоборот, критикуют Коми за его призыв голосовать за демократов и за расследование о связях окружения Трампа с Россией. По их мнению, это сделало ФБР политически предвзятым. Опрос, проведённый в начале 2017 года, показал, что число республиканцев, которые положительно относятся к работе ФБР, сократилось на 16% — с 65% до 49%. А вот мнение демократов о бюро остаётся неизменным — примерно 76% демократов поддерживают федеральный орган.