Саудиты присматриваются к ядерному оружию

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Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд

Эр-Рияд уличили в расширении ракетного потенциала

Саудовская Аравия не раз критиковала своего главного геополитического соперника — Иран — за программу баллистических ракет и за предполагаемые попытки овладеть ядерным оружием. Однако, как следует из экспертных оценок спутниковых снимков саудовской территории, Эр-Рияд, вероятно, сам занимается разработкой ракетной программы. Западные эксперты не исключают, что это может быть связано с амбициями в ядерной области. Не исключено, что скоро Ближний Восток станет ареной гонки за то, чтобы получить оружие массового уничтожения.

Спутниковые снимки, появившиеся в западной прессе, свидетельствуют, что на саудовской территории находятся военные объекты, где, как кажется, проходят испытания баллистических ракет. Это место под названием аль-Давадми находится в 230 км от столицы — Эр-Рияда. Еще в 2013 году экспертами были замечены как минимум две стартовые площадки, которые, как предполагалось, были созданы специально для того, чтобы поражать цели на территории Ирана или Израиля. С тех пор масштабы некоторых элементов, расположенных на этих объектах, увеличились. На снимках, сделанных еще осенью прошлого года, видны пусковые установки, стоящие на полигоне. Эксперты предполагают, что саудовское руководство получило ресурсы для того, чтобы нарастить свою баллистическую программу.

Остается вопрос, откуда Саудовская Аравия берет технику для строительства подобных объектов. Эксперты полагают, что здесь не обошлось без китайской руки. Однако участие Поднебесной в вооружении саудовского королевства — это не сюрприз для тех, кто интересуется военными достижениями Эр-Рияда. Первые признаки того, что аравийская монархия пытается овладеть секретами ракетного строительства при помощи друзей из Пекина, появились ещё в 2002 году. Тогда Ikonos — первый частный спутник, который осуществлял съемку из космоса с разрешением 1 м в панхроматическом режиме, — представил первые подробности того, что происходит на саудовской территории. Так, стало доподлинно известно о том, что королевство обладает китайскими ракетами «Дунфэн-3» (БРСД DF-3А — общее количество более 100 ракет). Позже на вооружение стратегических ракетных сил королевства поступили китайские БРСД DF-21. ChinaFotoPress/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Ракета «Дунфэн-3»

Наличие ракетной программы может еще больше обострить отношения Саудовской Аравии с США — давним партнером королевства в области безопасности, с которым за последнее время произошло существенное охлаждение в отношениях из-за убийства в саудовском консульстве журналиста Джамаля Хашогги. Джеффри Льюис, эксперт из Миддлберийского института международных исследований в Монтерее, говорит, что крупные инвестиции в ракеты часто коррелируют с интересом к ядерному оружию.

«Я был бы немного обеспокоен из-за недооценённости саудовских амбиций в этой области», — сказал Льюис, который ознакомился со свежими спутниковыми снимками.

Майкл Эллеман, старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований в Вашингтоне, также рассмотрел спутниковые фотографии и выразил предположение, что они, похоже, говорят о программе баллистических ракет.

До недавнего времени создание ядерного реактора на территории Саудовской Аравии, который, как утверждают в самом королевстве, нужен исключительно для мирных целей, не было возможным — в силу того, что Соединённые Штаты не были готовы к оказанию помощи в этой сфере. Несмотря на все реверансы президента Дональда Трампа в сторону саудовского правящего дома, он связан общественным мнением и той частью истеблишмента, которая близка к израильским лоббистам. Andrea Hanks/Global Look Press Президент США Дональд Трамп

Не исключено, что сейчас, когда связи еврейского государства и саудовской монархии стали двигаться к существенному улучшению — в силу той же иранской угрозы, есть основания полагать, что созданию реактора в королевстве все-таки будет дан ход. Как сообщает саудовская пресса, пять стран предложили оказать помощь в строительстве двух ядерных реакторов на территории Саудовской Аравии. Предложения были сделаны сразу после того, как атомный проект королевства получил оценку Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которое признало его соответствующим своим требованиям.

Впрочем, совершенствование БРСД ещё не означает, что королевство всерьёз двигается к получению именно ядерного оружия. Вокруг стремлений Эр-Рияда получить стратегический козырь ходит много слухов. Например, что королевство уже давно якобы обладает ядерными боеголовками, приобретёнными к КНР вместе с ракетами (что не раз опровергалось серьёзными специалистами и проверками). Или — до заключения сделки по ядерному досье Эр-Рияд вроде как намеревался приобрести ядерное оружие у Пакистана. Логика таких публикаций была следующей: в течение последних 30 лет Саудовская Аравия финансировала пакистанскую ядерную программу, и Исламабаду однажды придётся вернуть этот долг — в форме готового продукта.

Пакистан действительно не раз обвиняли в торговле ядерными технологиями, особенно когда в начале 2000-х годов вскрылось, что руководитель ядерной программы страны, прозванный «отцом исламской ядерной бомбы», Абдул-Кадир Хан торговал ядерными технологиями и устройствами — центрифугами, и передавал их Ирану, Ливии и Северной Корее. Но военная элита Пакистана имеет сильные позиции и стоит на страже стратегических объектов, не говоря о том, что во многом ядерную политику Пакистана контролируют Соединённые Штаты. Поэтому масштаб опасений в данном случае явно преувеличен, однако было бы наивно полагать, что в богатом Эр-Рияд отказались бы иметь сдерживающий фактор на фоне подозрений, что Иран при выходе из ядерной сделки может быстро вернуться к прежнему темпу создания оружия.