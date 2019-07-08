С 8 июля Россия, как и было запланировано, прервала прямое авиасообщение с Грузией. На фоне скандала с высказываниями Георгия Габунии в эфире грузинского телеканала «Рустави 2» надежд на то, что межгосударственный кризис будет скоро преодолён, всё меньше. В этих условиях стороны продолжают подсчитывать убытки, а российские туристы — отменять брони в Грузии.

Регион Аджарии и приморский город встали перед серьёзным вызовами: отменено достаточно большое количество броней. В регионе Кахетия ситуация такая же; в Кутаиси тоже, к сожалению. Местные жители интересуются, как правительство собирается действовать, чтобы сохранить турпоток из России, — рассказала журналистам глава грузинской Национальной администрации туризма Мариям Квривишвили.

Грузинские власти уже провели предварительный подсчёт убытков от потери турпотока из России. Как заявлял в конце прошлого месяца глава Федерации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили, предположительный ущерб составит 2,1 млрд лари (порядка $750 млн). Схожие данные озвучила и Квривишвили. По её словам, в прошлом году Грузию посетили 1,4 млн российских граждан, что принесло грузинской стороне 2 млрд лари (около $710 млн). В 2019-м же ожидался ещё больший поток, отметила Квривишвили.

pixabay.com

По нашим прогнозам, к концу года мы не досчитаемся около 1 миллиона российских туристов и потеряем до 2 миллиардов лари, — заявила она.

По словам Алавердашвили, к 8 июля россияне аннулировали примерно 80% гостиничных броней на черноморских курортах Грузии, а всего по стране — порядка 60%. Убытки, конечно, несёт не только грузинская сторона. Как сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих, сейчас производятся расчёты ущерба для российских авиакомпаний в связи с прекращением полётов. Точные данные Минтранс должен представить к середине июля.

Предварительно мы оцениваем эту сумму, очень предварительно, в районе 3 миллиардов рублей. Евгений Дитрих министр транспорта России

По словам Дитриха, на данный момент в Грузии остаются почти пять тысяч российских туристов. Ожидается, что они будут возвращены в Россию в ближайшую неделю — на это уже выделены дополнительные средства. Для тех же россиян, которые всё ещё хотят попасть в Грузию, несмотря на приостановку авиасообщения, существуют запасные пути. Долететь до Тбилиси, например, можно через Баку, Минск или Стамбул, хотя это будет дороже прямого рейса. Также востребован вариант с перелётом до Владикавказа, Еревана или Гюмри, откуда можно попасть на грузинскую территорию на машине или автобусе.

Стоит признать, что грузинские власти со своей стороны пытаются хоть как-то сдержать рост напряжённости. Так, например, официальные лица дистанцировались от нашумевших слов Габунии и осудили их, назвав попыткой дестабилизации. Что же касается туристов, то их в Грузию пытаются привлечь бесплатным вином, которое по прилёту будут выдавать пограничники в аэропортах Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Для этих целей было специально закуплено 300 тысяч бутылок. А в России тем временем вновь обсуждается возможность очередных антигрузинских санкций.

Мы сегодня [8 июня] на совете Госдумы будем инициировать решение о прекращении поставок из Грузии вина, воды, о запрете на перечисление денежных средств в Республику Грузия. Сергей Неверов вице-спикер ГД, руководитель фракции парламентской фракции «Единой России»

Пока что новый кризис в отношениях между Москвой и Тбилиси развивается по ожидаемому сценарию и предпосылок к снижению напряжённости нет. В том, что Россия на уступки не пойдёт, сомневаться не приходится — слишком многое поставлено на карту в плане репутации. Грузинские власти, хотя и призывают к диалогу и отделению политических разногласий от экономических факторов, повлиять на ситуацию объективно не могут: антироссийские заявления звучат, в первую очередь, с экранов ТВ и с улиц, где каждый шаг Москвы, вроде запрета на перелёты или ограничений поставок вина, служит лишним триггером.