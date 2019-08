3 августа в Москве состоялась очередная акция протеста, связанная с недопуском независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму 8 сентября. Митинг, как и завершившаяся массовыми задержаниями демонстрация 27 июля, не был санкционирован властями. Несогласованные протестные выступления — опасное дело для демонстрантов в любой части мира. News.ru собрал примеры того, как высказывают своё недовольство жители различных стран и чем это чревато для них.

Если говорить о недавних протестах в Европе, то первыми на ум придут, разумеется, акции так называемых «жёлтых жилетов», стартовавшие во Франции в конце прошлого года в ответ на повышение цен на топливо. Очень быстро протесты приобрели политический окрас и даже перекинулись на соседние страны. Французское законодательство предполагает наказание в виде заключения до шести месяцев и штрафа до €7500 для организаторов несанкционированных акций, а в случае нарушения общественного порядка протестующему грозит до пяти лет тюрьмы (если при нём было оружие).

Столкновения «жёлтых жилетов» и сил правопорядка носили жёсткий характер, полиция неоднократно применяла водомёты и слезоточивый газ. С ноября 2018-го было осуждено почти две тысячи участников протестов — по обвинениям в вандализме, поджоге зданий, нападении на полицейских и т.д.

Paris police and Yellow Jackets’ clash in fourth weekend of protests. https://t.co/XGO8xRvplS @BillNeelyNBC reports. pic.twitter.com/JKEdtV6bKU — NBC Nightly News with Lester Holt (@NBCNightlyNews) December 9, 2018

В США законодательство относительно протестных акций варьируется от штата к штату, однако везде требуется согласование их с властями. Причём срок подачи заявки может быть достаточно большим, как, например, в Нью-Йорке — не позднее чем за 45 дней до демонстрации. Некоторые города взимают плату за проведение манифестаций. Несанкционированные же акции автоматически расцениваются как «публичные беспорядки», и их участникам, если они были вооружены, грозит до 10 лет лишения свободы.

Впрочем, если даже согласованная манифестация перерастает в насильственные действия, полиция вправе применять любые имеющиеся у неё спецсредства на своё усмотрение. Один из недавних примеров такого рода — столкновения между сторонниками и противниками памятника генералу Роберту Ли в Шарлотсвилле в августе 2017-го. Тогда полицейские использовали светошумовые гранаты и перечный газ для усмирения участников двух шествий. А из несогласованных акций, где протестующие однозначно выступали против властей, можно вспомнить события в Фергюсоне 2014 года после убийства полицией темнокожего подростка Майкла Брауна. Тогда дело дошло не только до применения спецсредств, но и до ввода в город Национальной гвардии. А протестующие, в свою очередь, забрасывали силовиков камнями и «коктейлями Молотова». Многие из задержанных были привлечены к уголовной ответственности в виде штрафов и тюремных сроков.

“ #AbolishICE !” “Never again is NOW!” protestors shouted, led into the back of police vans, their hands tied behind their backs. @riseandresistny organized the protest in #NewYork that brought traffic to a standstill pic.twitter.com/N8lF5KBAAQ — Joasia E. Popowicz (@joasiaepopowicz) July 15, 2019

Британский «Закон об общественном порядке» предполагает, что любые массовые демонстрации должны быть санкционированы полицией. Для этого необходимо подать заявку — не менее чем за шесть суток — с указанием примерного числа участников и данных об организаторах. Даже в этом случае власти вправе запретить протестную акцию. Если же демонстрация пройдёт без согласования и будет представлять угрозу общественному порядку, полиция имеет право на применение спецсредств и задержание участников.

Последними на сегодня крупными несанкционированными протестами в Великобритании можно считать события августа 2011 года, когда сотни человек вышли на улицы Лондона после убийства 29-летнего Марка Даггана. Волнения быстро переросли в столкновения с полицией, поджоги автомобилей и откровенное мародёрство. За пять дней беспорядков было произведено порядка трёх тысяч арестов, более тысячи человек предстали перед судом. Согласованные же акции протеста, вроде 700-тысячного митинга против Brexit в октябре прошлого года, проходят в Великобритании спокойно.

В Италии уведомить полицию о планах провести манифестацию необходимо минимум за три дня. Интересно, что за проведение мероприятия без уведомления властей организаторам грозит срок до шести месяцев. А за участие в акции, которую полиция не согласовала, — до года. Шесть лет назад по нескольким итальянским городам прокатилась волна несанкционированных студенческих демонстраций. Протестующие забрасывали административные здания петардами и яйцами, пытались ворваться внутрь. В итоге, например, в Венеции и Турине полиция применила слезоточивый газ. Всего же в ходе волнений в декабре 2013-го было ранено 14 полицейских и задержано 60 протестующих.

Закон «О собраниях и шествиях», регулирующий проведение массовых акций в Германии, предполагает, что организаторы мероприятия должны уведомить полицию не менее чем за два дня. В противном случае им может грозить тюремный срок до одного года.

В немецком законодательстве есть и своя специфика: участникам даже согласованной акции запрещено закрывать лица и одеваться в единообразную одежду, демонстрирующую общность их политических воззрений, — за это можно получить один или два года тюрьмы соответственно. При этом закон ФРГ допускает возможность стихийных собраний, связанных с только что произошедшими событиями. Такого рода инцидентом стало в прошлом году убийство 35-летнего жителя немецкого города Хемниц, в котором были заподозрены выходцы с Ближнего Востока. В результате на улицы вышли как крайне правые, призывающие ограничить поток мигрантов, так и антифа. Первые демонстрации проходили мирно, однако затем полиции пришлось прибегнуть к задержаниям и даже использовать водомёты для предотвращения стычек между митингующими. Несколько человек были оштрафованы, в том числе за ношение масок.