С 14 по 20 июля в Пекине должен состояться китайско-африканский форум по миру и безопасности с участием высокопоставленных военных чинов. Он сигнализирует: интересы Китая в Африке начинают выходить за пределы экономических. Поднебесная — крупнейший инвестор чёрного континента — уже построила одну военную базу в Джибути и не собирается останавливаться на достигнутом. Некоторые аналитики называют китайскую экспансию второй колонизацией Африки.

Опутанные китайским поясом

Экономическая инициатива Пекина «Один пояс — один путь» изначально нацеливалась на азиатские страны, но быстро перекинула мосты на другие континенты. Сегодня 37 африканских государств связаны соглашениями по «Поясу и пути». Часть из них уже успела крупно задолжать Поднебесной.

Китайская программа предлагает Африке масштабные инфраструктурные проекты — строительство портов, мостов, железных и автомобильных дорог. Всё это, конечно, не бесплатно, а в долг. Если страна не может заплатить, китайцы становятся полноправными владельцами построенных ими объектов. В середине июня в Пекине прошёл форум «Пояса и пути». Среди почти 40 глав иностранных государств туда прилетели и лидеры Кении, Эфиопии, Мозамбика и Джибути. Одной из целью их путешествия были переговоры о снижении долговой нагрузки на их страны.

Минус китайских инвестиций в том, что Китай часто привозит собственных рабочих, вытесняя местных трудящихся. Приток дешёвых китайских товаров на африканский рынок приводит к снижению цен для потребителей, но нередко это также означает более высокую безработицу, потому что местные производители не могут соревноваться с китайским импортом. Тимоти Хит старший исследователь в области международной безопасности RAND Corporation

После деколонизации чёрный континент стал ареной противостояния в холодной войне. Противоборствующие державы вкладывались в инфраструктуру африканских стран, чтобы заполучить очередного союзника в свой лагерь. С окончанием противостояния СССР и США Африка оказалась почти забытой. Китай стал единственной крупной страной, согласившейся вкладывать в местные экономики значительные суммы.

Кроме того, Пекин менее щепетилен в вопросах прав человека, что не может не нравиться коррумпированным африканским элитам. Китайцы в отличие от западных стран не навязывают своим бизнес-партнёрам демократические ценности и считают, что деньги не пахнут.

Мнения африканцев насчет китайской экспансии разделились. Одни подчёркивают экономические плюсы от инфраструктурных проектов и то, что мосты и дороги в Африке, кроме китайцев, строить просто некому. Другие называют это новой колонизацией, а Африку — вторым китайским континентом, из которого он извлекает природные ресурсы, подобно колониальным властям.

Китайская политика не напоминает классический колониализм, потому что Китай не осуществляет свою власть напрямую через оккупацию и контроль, — не согласен Тимоти Хит. — Подход этой страны — это скорее позиция богатого патрона, который предлагает множество экономических преимуществ, особенно правящей элите африканских стран, в обмен на доступ к рынкам и ресурсам.

Торговля с кулаками

В последнее время КНР начала защищать свои экономические интересы в том числе с помощью оружия. В 2017 году в Джибути открылась первая зарубежная военная база Китая. Место было выбрано неслучайно: маленькая страна расположена на одном из берегов Баб-эль-Мандебского пролива, который служит воротами в Красное море, а значит, и даёт доступ к оживленному Суэцкому каналу.

Уникальное географическое положение Джибути — одна из главных статей её экспорта. В этой республике находится постоянная военная база США, а также военные формирования Франции, Японии, Италии, Германии и Испании. У последних двух стран нет своих баз, их солдаты живут в отелях. Пыталась якобы обосноваться на этой благодатной почве и Россия, но не сложилось...

США выступали против строительства китайской базы, но предотвратить это не удалось. Теперь между державами регулярно случаются инциденты. Последний из них произошёл в середине июня. По словам американского адмирала Хайди Берг, китайские солдаты пытались «заблокировать международное воздушное пространство», вмешиваясь в авиационные манёвры американцев. В прошлом году Пентагон направил Пекину официальную жалобу из-за того, что двое американских солдат пострадали от китайских лазеров.

Давно ходят слухи о строительстве китайской военной базы рядом с портом Уолфиш-Бей в Намибии, хотя официально Пекин не подтверждает их. Намибия наряду с Джибути имеет ключевое значение для КНР. Здесь находятся урановые шахты, на которых трудятся китайские рабочие. Крупные поставки радиоактивного топлива из Намибии питают атомную промышленность Поднебесной, которая стремится избавиться от угольной зависимости. Что также немаловажно, уран используется в изготовлении ядерных боеголовок, количество которых Китай удвоил за последние 15 лет.

С момента постройки базы в Джибути военное присутствие Китая в Африке стабильно увеличивается. В прошлом году Народно-освободительная армия КНР провела совместные учения с войсками Нигерии, Камеруна, Ганы и Габона, а в африканских миссиях ООН приняли участие 2400 китайских солдат.

Доля Африки в мировой экономике незначительна, но у независимых стран этого континента в общей сложности более 50 голосов в ООН. Поэтому политическая поддержка руководства африканских стран не менее важна для Китая.