https://static.news.ru/photo/597dd36c-94ff-11e9-842d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Yanina Bondarenko/wikipedia.org/CC BY-SA 2.0

Кафе и рестораны в грузинском городе Батуми объявили о повышении цен в меню для граждан России на 20%.

После последних событий хотим присоединиться к нашим коллегам в Тбилиси и повысить стоимость обслуживания для российских туристов на 20%, — заявили представители общепитов.

Известно, что таким образом директоры заведений отреагировали на недавние конфликты в столице Грузии, передаёт Газета.Ru .

Ранее, как писал News.ru, вице-спикер грузинского парламента Серги Капанадзе заявил, что указ президента России Владимира Путина о временном запрете для российских авиакомпаний на полеты в Грузию повлияет не на всех россиян, и путешественники продолжат посещать страну.