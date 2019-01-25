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Кадыров вступился за оскорблённую в ПАСЕ Скабееву

Рамзан Кадыров Михаил Метцель/ТАСС

Рамзан Кадыров

в мире [ версия для печати ]

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от депутата Верховной Рады Борислава Берёзы извиниться перед оскорблённой им российской журналисткой Ольгой Скабеевой. 

«Обращаюсь к братскому украинскому народу! Посмотрите, кто сегодня вершит судьбу народа и страны! Они ведут вас к глубокой пропасти. И этому не будет конца, если не прогнать и не призвать к порядку подобных политиков», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Также глава Чечни обратился лично к украинскому парламентарию. 

«Берёзе следует очень чётко усвоить, если он должным образом не извинится перед Ольгой Скабеевой, обязательно найдётся истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху!», — подытожил Кадыров.

Конфликт между Скабеевой и Берёзой произошёл во время интервью вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко. На кадрах, опубликованных  на YouTube-канале украинского телеканала «112» видно, как российская журналистка пытается перебить Геращенко, которая рассказывает об украинцах, находящихся в российских тюрьмах. Скабеева проигнорировала просьбу Берёзы не мешать давать интервью, после чего депутат оттолкнул телеведущую.

Ранее News.ru писал о том, что глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Ариев пожаловался на ведущую программы «60 минут», которая взяла его под руку. Своё недовольство съёмочной группой он высказал на заседании ПАСЕ, заявив, что «был оскорблен физически».


#украина #РамзанКадыров #конфликт #ОльгаСкабеева
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