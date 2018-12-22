Кадыров: вернувшиеся из САР российские дети живут нормально

https://news.ru/storage/news/26f3540258df805b31d41927e1d48236/4d4c8959-1c45-4c19-b2b3-726463e19238_850.jpg Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Рамзан Кадыров

Дети граждан России, которых вернули из Ирака и Сирии, живут в РФ полноценной жизнью. У них нет никаких проблем, заявил Рамзан Кадыров.

Эти дети живут с родственниками, рассказал глава Чечни в эфире «Москвы-24». Они не содержатся в детских домах, отметил он.

Президент республики уточнил, что в указанные страны большинство женщин вывозят обманом. Он назвал такую ситуацию проблемной, так как за рубежом россиянок осуждают на пожизненное заключение.

«Если эти женщины виноваты, наоборот, когда они приедут домой, пусть судят их по закону, если совершили преступление», — сказал он.

Ранее News.ru писал, что школы дерадикализации, призванные вернуть на жизненный путь выживших детей террористов, существуют не только в Европе, но и в мусульманских странах. Исламский подход существенно отличается от европейского, причём не только по содержанию, но и по результатам.