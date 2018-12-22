USD  68.0085 EUR  77.9717
GOLD1,255 $   Brent53.75 $ Bitcoin4,023.67 $
МОСКВА-6°C03:01
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Кадыров: вернувшиеся из САР российские дети живут нормально

Рамзан Кадыров Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Рамзан Кадыров

в мире [ версия для печати ]

Дети граждан России, которых вернули из Ирака и Сирии, живут в РФ полноценной жизнью. У них нет никаких проблем, заявил Рамзан Кадыров.

Эти дети живут с родственниками, рассказал глава Чечни в эфире «Москвы-24». Они не содержатся в детских домах, отметил он.

Президент республики уточнил, что в указанные страны большинство женщин вывозят обманом. Он назвал такую ситуацию проблемной, так как за рубежом россиянок осуждают на пожизненное заключение.

«Если эти женщины виноваты, наоборот, когда они приедут домой, пусть судят их по закону, если совершили преступление», — сказал он.

Ранее News.ru писал, что школы дерадикализации, призванные вернуть на жизненный путь выживших детей террористов, существуют не только в Европе, но и в мусульманских странах. Исламский подход существенно отличается от европейского, причём не только по содержанию, но и по результатам.


#сирия #дети #кадыров
самое читаемое
в мире
Рыдающий на улице Одессы актёр Пашинин смутил украинцев
политика
Россия уничтожит резиденцию Порошенко в случае войны

читайте также
политика 21:15, 22 декабря 2018
Кадыров хочет закончить карьеру на уровне главы региона
политика 13:43, 14 декабря 2018
Кремль отреагировал на жалобу Кадырова о нехватке денег
Республика могла бы процветать, если бы ей не мешали
политика 17:10, 13 декабря 2018
Кадыров попросил больше денег
Республика могла бы процветать, если бы ей не мешали
политика 13:07, 13 декабря 2018
Кадыров пожаловался на недостаток дотаций Чечне
Лента новостей
происшествия 02:36
Сорвалась шестая попытка спасти пермских горняков
общество 02:07
РПЦ: автокефалия урежет права украинских раскольников
общество 02:02
Сеть отреагировала на слова о «приятном» повышении МРОТ
происшествия 01:27
Крупное ДТП с участием скорой помощи произошло в Москве
в мире 01:23
Шрёдер назвал причину давления США по «Северному потоку — 2»
происшествия 01:14
Психологи работают с родными горняков в Соликамске
общество 01:13
Митинг транспортников Пскова собрал сотни протестующих
в мире 00:20
Протестующие во Франции «казнили» чучело Макрона
общество 00:18
Тепло вернулось в дома Саратова после устранения аварии
в мире 23:53
Экс-лидер либеральных демократов скончался в Британии
в мире 23:50
Увольнение председателя ФРС опровергли в Белом доме
в мире 23:45
Врачи заставили гитариста играть во время операции на его мозге
шоу-бизнес 23:42
Лоза назвал лидера «Бумбокса» сумасшедшим
общество 23:28
Ростехнадзор перенёс проверку шахты в Соликамске
происшествия 23:27
Спасатели остановили спуск в соликамскую шахту
Другие новости
в мире 01:23
Шрёдер назвал причину давления США по «Северному потоку — 2»
в мире 00:20
Протестующие во Франции «казнили» чучело Макрона
в мире 23:53
Экс-лидер либеральных демократов скончался в Британии
в мире 23:50
Увольнение председателя ФРС опровергли в Белом доме
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top