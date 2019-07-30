https://static.news.ru/photo/1b93a68e-b396-11e9-bc92-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/vasfsf

Необычную инсталляцию установили на границе между США и Мексикой.

Создатели объекта профессор архитектуры из Беркли Рональд Раэль и дизайнер Вирджиния Сан-Фрателло разработали концепцию Teetertotter Wall ещё в 2009 году, когда вышла книга «Граница как архитектура» с высоким забором и качелями-балансирами на обложке.

Воплотить идею в жизнь удалось лишь спустя десятилетие, однако это никак не повлияло на её актуальность. В настоящее время инсталляция находится в мексиканском районе Анапра.

Фотографиями качелей поделился Рональд Раэль в своём Instagram, отметив, что стена «стала буквально опорой» для отношений между США и Мексикой.

И дети, и взрослые оказались связаны с обеих сторон осознанием того, что действия одной стороны имеют последствия для другой, — написал он.

По его мнению, эта естественная и простая игра может предоставить людям глубокий опыт.

Ранее News.ru писал, что Верховный суд США разрешил Дональду Трампу потратить $2,5 млрд из фондов Пентагона на строительство пограничной стены. С администрацией президента судились демократы и организации по защите окружающей среды.