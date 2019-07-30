Фото: instagram.com/vasfsf

Необычную инсталляцию установили на границе между США и Мексикой.

Создатели объекта профессор архитектуры из Беркли Рональд Раэль и дизайнер Вирджиния Сан-Фрателло разработали концепцию Teetertotter Wall ещё в 2009 году, когда вышла книга «Граница как архитектура» с высоким забором и качелями-балансирами на обложке.

Воплотить идею в жизнь удалось лишь спустя десятилетие, однако это никак не повлияло на её актуальность. В настоящее время инсталляция находится в мексиканском районе Анапра.

Фотографиями качелей поделился Рональд Раэль в своём Instagram, отметив, что стена «стала буквально опорой» для отношений между США и Мексикой.

И дети, и взрослые оказались связаны с обеих сторон осознанием того, что действия одной стороны имеют последствия для другой, — написал он.

По его мнению, эта естественная и простая игра может предоставить людям глубокий опыт.

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One of the most incredible experiences of my and @vasfsf’s career bringing to life the conceptual drawings of the Teetertotter Wall from 2009 in an event filled with joy, excitement, and togetherness at the borderwall. The wall became a literal fulcrum for U.S. - Mexico relations and children and adults were connected in meaningful ways on both sides with the recognition that the actions that take place on one side have a direct consequence on the other side. Amazing thanks to everyone who made this event possible like Omar Rios @colectivo.chopeke for collaborating with us, the guys at Taller Herrería in #CiudadJuarez for their fine craftsmanship, @anateresafernandez for encouragement and support, and everyone who showed up on both sides including the beautiful families from Colonia Anapra, and @kerrydoyle2010, @kateggreen , @ersela_kripa , @stphn_mllr , @wakawaffles, @chris_inabox and many others (you know who you are). #raelsanfratello #borderwallasarchitecture

Публикация от Ronald Rael (@rrael)

Ранее News.ru писал, что Верховный суд США разрешил Дональду Трампу потратить $2,5 млрд из фондов Пентагона на строительство пограничной стены. С администрацией президента судились демократы и организации по защите окружающей среды.

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