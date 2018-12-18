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Кабмин Украины утвердил обновлённую морскую доктрину

ВМФ Украины

в мире [ версия для печати ]

Правительство Украины утвердило до 2035 года новую морскую доктрину, разработанную Министерством инфраструктуры. По словам премьер-министра страны Владимира Омеляна, документ должен усилить позиции украинской стороны в Азовском и Черном морях, а также в Керченском проливе.

«Это крайне важное решение для Украины, особенно учитывая агрессию России на Азове», — написал политик в своём Facebook.

Он отметил, что доктрина — это комплексный стратегический документ, определяющий приоритеты последовательной морской политики страны на долгосрочную перспективу.

В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, комментируя принятие документа, заявил, что «на самом деле на море нет никакого противостояния».

«Если они исходят из безопасности своих граждан и военно-морских сил, то должны учитывать невозможность противостояния на море с такой великой морской державой, как Россия. Любая попытка нарушения наших морских границ будет пресекаться», — цитирует депутата RT.

Как сообщал ранее News.ru, Генассамблея ООН приняла украинский вариант резолюции о милитаризации Крыма и акваторий Азовского и Чёрного морей. В документе сказано, что присутствие российских военных в Крыму «противоречит национальному суверенитету, независимости и политической целостности Украины».


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