К реабилитации Асада подключился МОССАД

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Башар Асад

Кто из стран бросает вызов Ирану и Турции

Разрушение изоляции сирийского режима — часть амбициозных планов ряда региональных игроков, решивших таким образом предотвратить рост влияния Ирана и Турции на события в Сирии. В проекте по частичному признанию рукопожатности сирийского правительства после гражданской войны принимают участие не только государства Персидского залива, но и Израиль. Выяснилось, что израильская разведка уже присоединилась к негласной коалиции против Анкары и Тегерана. Интрига заключается лишь в том, какой выбор сделает президент Сирии Башар Асад.

О том, что региональные центры силы разработали целый план по «возвращению» Сирии в арабскую семью, стало известно из публикации известного инсайдера, главного редактора специализированного портала Middle East Eye Дэвида Хёрста. По его информации, инициатива была разработана и согласована на секретной встрече, в которой приняли участие представители разведок четырёх стран — Саудовской Аравии, Объединённых Арабских Эмиратов, Египта и Израиля. Еврейское государство на переговорах представлял директор МОССАД Йосси Коэн, утверждают источники, знакомые с содержательной частью встречи. Фоном переговоров, которые состоялись ещё в прошлом месяце, стала непростая ситуация в американо-саудовских отношениях, вызванная скандалом вокруг убитого журналиста Джамаля Хашогги — критика саудовского правящего дома. Потепление в отношениях с официальным Дамаском необходимо, чтобы, как полагают представители четырёх стран, снизить степень воздействия Ирана и Турции в регионе.

Для того, чтобы обуздать амбиции Тегерана, Анкары и, как следствие, Дохи (портал Middle East Eye связан с Катаром), Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Израиль согласовали набор из четырёх мер. Первой стала помощь американскому президенту Дональду Трампу в его планах по выводу военного контингента США из Афганистана, в котором сейчас дислоцируются примерно 14 тысяч американских военнослужащих. Именно поэтому Эмираты предоставили переговорную площадку, на которой встретились саудовские, эмиратские и пакистанские официальные лица. Второй мерой должны стать усилия по минимизации турецкого влияния на политические фракции в Ираке. Государства Персидского залива должны перехватить «суннитскую карту» в этой ближневосточной стране, говорят источники. Третья мера — восстановление дипломатических отношений с сирийским правительством, испытывающим сильную зависимость от иранского руководства. В качестве четвёртой меры предусмотрена поддержка курдских вооружённых формирований на северо-востоке Сирии, на территории которых претендует Турция.

Karam Almasri/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В пользу того, что договорённости между четырьмя странами действительно есть, говорят участившиеся сообщения о восстановлении дипломатических представительств различных ближневосточных государств в Сирии. В Дамаске активны дипломаты как минимум 10 арабских стран. Новостью стало возвращение в столицу Сирии дипломатов из ОАЭ. Позже о намерении восстановить связи с официальным Дамаском заявил и Бахрейн. Знаменательным событием также был назван визит суданского лидера Омара аль-Башира в Сирию.

Наблюдатели полагают, что приезд аль-Башира в Арабскую Республику связан с чётким намерением Саудовской Аравии «примириться» с сирийским режимом. Источники британской прессы в государствах Персидского залива утверждают, что Эр-Рияд не хочет быть в авангарде этой дипломатической инициативы по «возвращению» Асада в арабскую семью, однако такой шаг помог бы справиться с иранским и турецким влиянием, считают в королевстве. Руководитель одного из сирийских силовых ведомств — директор Главного управления безопасности Сирии Али Мамлюк — уже посетил Саудовскую Аравию, сообщает лояльная Дамаску пресса.

Сейчас активно обсуждается возвращение Сирии в Лигу арабских государств (ЛАГ) и визит представитель Дамаска если на саммит в Бейруте в конце января, то на встречу в Тунисе в марте. Как говорят аналитики, Асад будет приветствовать любую инициативу по наведению мостов с «изгнавшей» его организацией, однако значение этого мероприятия не следует преувеличивать. С одной стороны, Сирия и так не была полностью изолирована после начала гражданского конфликта, а с другой — ей ещё далеко до примирения с Западом и Турцией, а они они остаются главной преградой на пути легитимизации власти в Дамаске после жёстких подавлений мирных восстаний и гражданской войны, которой воспользовались исламисты.

Главным вопросом остаётся и то, на каких условиях Израиль участвует в инициативе по возвращению Сирии в ЛАГ. Не исключено, что аравийские центры силы пообещали властям еврейского государства беспрецедентное усиление экономических связей. Вкупе с тем, что все «авторы» плана по реабилитации Асада заинтересованы в том, чтобы «выгнать» Иран из Сирии, присутствие израильской разведки на переговорах с ОАЭ, Саудовской Аравией и Египтом кажется логичным шагом.