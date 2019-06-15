https://static.news.ru/photo/f0968e34-8f8b-11e9-a3bc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: facebook.com/ConstitutionalCourtofUkraine

Конституционный суд Украины 18 июня продолжит рассмотрение дела о незаконности указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента. Слушания будут проходить в закрытом режиме.

Начало в 10:00. Продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) указа президента Украины (закрытая часть пленарного заседания), — говорится в расписании дел суда на 18 июня.

Представление в Конституционный суд парламентарии от партии «Народный фронт» экс-премьера Арсения Яценюка направили 23 мая — через два дня после того, как Зеленский подписал указ о роспуске Рады и назначил досрочные выборы на июль.

31 мая замглавы фракции «Народный фронт» в украинском парламенте Андрей Тетерук заявил, что к делу будет присоединена опубликованная администрацией президента стенограмма консультаций Зеленского с главами парламентских фракций. По словам политика, из стенограммы можно сделать вывод, что во время переговоров новый президент признал отсутствие у него конституционных оснований для прекращения полномочий парламента, и это решение — исключительно политическое, писал News.ru.