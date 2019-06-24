https://static.news.ru/photo/ef49e000-96aa-11e9-a63a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Albano Angilletta/Ropi/Global Look Press

Итальянский мафиози Рокко Морабито, один из боссов калабрийской мафии «Ндрангета» сбежал из уругвайской тюрьмы.

Один из самых разыскиваемых преступников Италии, прихватил с собой еще троих заключённых. Побег был тщательно спланирован и состоялся в ночь на понедельник, информирует МВД южноамериканской страны.

По данным издания Еlpais , Морабито был в сговоре с охранниками, которые открыли им лестницу на чердак. Через крышу заключенные попали на территорию соседней фермы, где украли деньги у ее владельцев и исчезли в неизвестном направлении.

Морабито был задержан в Уругвае в 2017 году и в ближайшие месяцы должен был быть экстрадирован в Италию по обвинению в торговле наркотиками.

Ранее предполагаемого преступника, находящегося в международном розыске по линии Интерпола, обнаружили сотрудники полиции Выборга. Итальянские власти подозревают его в связях с преступной группировкой, действовавшей на севере страны. Банда специализировалась на кражах из машин и автобусов, орудовала в Вероне, Венеции, Виченца и Реджо-Эмилии, писал News.ru.