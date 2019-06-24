Итальянский мафиози Рокко Морабито, один из боссов калабрийской мафии «Ндрангета» сбежал из уругвайской тюрьмы.
Один из самых разыскиваемых преступников Италии, прихватил с собой еще троих заключённых. Побег был тщательно спланирован и состоялся в ночь на понедельник, информирует МВД южноамериканской страны.
По данным издания
Морабито был задержан в Уругвае в 2017 году и в ближайшие месяцы должен был быть экстрадирован в Италию по обвинению в торговле наркотиками.
Ранее предполагаемого преступника, находящегося в международном розыске по линии Интерпола, обнаружили сотрудники полиции Выборга. Итальянские власти подозревают его в связях с преступной группировкой, действовавшей на севере страны. Банда специализировалась на кражах из машин и автобусов, орудовала в Вероне, Венеции, Виченца и Реджо-Эмилии, писал News.ru.