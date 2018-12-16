Извержение вулкана Сопутан произошло в Индонезии

Извержение вулкана Сопутан произошло в северной части индонезийского острова Сулавеси.
По данным геологического агентства при министерстве энергетики и минеральных ресурсов страны, вулкан выбросил столб пепла на высоту 4,8 км над уровнем моря.
Власти Индонезии призвали местных жителей оставаться в своих домах и не приближаться к вулкану. Кроме того, существует опасность схода горных потоков, сообщает агентство Antara.
Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
Ранее News.ru писал о том, что землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано на индонезийском острове Ломбок. Эпицентр подземных толчков находился в 5 км от города Матарам, в котором проживает около 320 тысяч человек.