Извержение вулкана Сопутан произошло в Индонезии

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Извержение вулкана Сопутан произошло в северной части индонезийского острова Сулавеси.

По данным геологического агентства при министерстве энергетики и минеральных ресурсов страны, вулкан выбросил столб пепла на высоту 4,8 км над уровнем моря.

Власти Индонезии призвали местных жителей оставаться в своих домах и не приближаться к вулкану. Кроме того, существует опасность схода горных потоков, сообщает агентство Antara.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Ранее News.ru писал о том, что землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано на индонезийском острове Ломбок. Эпицентр подземных толчков находился в 5 км от города Матарам, в котором проживает около 320 тысяч человек.