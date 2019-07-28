https://static.news.ru/photo/c0f28bdc-b11f-11e9-831d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

О серии испытаний израильского противоракетного комплекса «Хец-3» («Стрела-3») на Аляске сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Эти эксперименты проводились на Аляске в США в полном сотрудничестве с нашим великим союзником — Соединёнными Штатами. Они оказались невообразимо успешными. «Хец-3» успешно перехватила баллистические ракеты за пределами атмосферы на высотах и скоростях, которых мы до сих пор не видели, — приводит его слова ТАСС .

Израильский противоракетный комплекс «Хец-3» разработан совместно с США. Он предназначен для перехвата целей в безвоздушном пространстве на расстоянии 400–2500 км и высоте до 100 км.

Ранее News.ru писал, что президент США Дональд Трамп поздравил израильского премьера с рекордным сроком во главе правительства страны. Нетаньяху занимает эту должность с 2009 года.