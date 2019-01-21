Израиль закрыл горнолыжный курорт из-за обстрелов Сирии

https://news.ru/storage/news/aae47159d8a9e2af29c708731c99030d/ce4674f3-97b8-4dc0-bfba-1ca696fa3b88_850.jpg Almog/wikipedia.org

Израильская армия приказала приостановить работу единственного в стране горнолыжного курорта, находящегося на границе с Сирией. Объявление о закрытии горы Хермон для туристов последовало вслед за массированными ударами по территории соседней страны.

«По итогам оценки оперативной ситуации решено, что Хермон не будет открыт сегодня для посетителей», — цитирует сообщение израильских военных РИА Новости.

При этом Тель-Авив пока не вводит дополнительных мер предосторожности на границе с Сирией.

Ранее News.ru сообщал, что комплексы ПВО Сирии сбили несколько вражеских целей, отразив очередную воздушную атаку Израиля на Дамаск. В армии еврейского государства заявили, что атакуют «иранские силы» в соседней стране.