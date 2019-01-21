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Израиль закрыл горнолыжный курорт из-за обстрелов Сирии

Almog/wikipedia.org

в мире [ версия для печати ]

Израильская армия приказала приостановить работу единственного в стране горнолыжного курорта, находящегося на границе с Сирией. Объявление о закрытии горы Хермон для туристов последовало  вслед за массированными ударами по территории соседней страны.

«По итогам оценки оперативной ситуации решено, что Хермон не будет открыт сегодня для посетителей», — цитирует сообщение израильских военных РИА Новости.

При этом Тель-Авив пока не вводит дополнительных мер предосторожности на границе с Сирией.

Ранее News.ru сообщал, что комплексы ПВО Сирии сбили несколько вражеских целей, отразив очередную воздушную атаку Израиля на Дамаск. В армии еврейского государства заявили, что атакуют «иранские силы» в соседней стране.


#сирия #израиль #ЗАКРЫТИЕ #курорт #обстрел
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