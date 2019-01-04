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Израиль разместит гостей Евровидения в палатках

EurovisionSongContest/facebook.com

в мире [ версия для печати ]

Власти Тель-Авива объявили тендер на постройку палаточного городка в парке «Ха-Яркон», где поселятся все поклонники Евровидения в мае 2019 года. Гости будут жить рядом с выставочным центром, где и пройдет песенный конкурс.

Всего будет три ценовые категории, рассказал советник градоначальника Рона Хульдаи Илана Михаэли в беседе с РИА Новости.

В самой дешёвой гостям предложат самостоятельно установить палатки, которые также можно арендовать на месте проведения мероприятия. Больше всего денег придётся отдать за временные домики-«караваны» с собственным санузлом и кондиционером.

Охранять гостей будет полиция и Национальная служба безопасности. Кроме того, организаторы привлекут частные охранные компании.

После окончания конкурса палаточный городок примет участников ЛГБТ-парада.

Как писал News.ru, девизом 64-го международного конкурса, который пройдёт с 14 по 18 мая этого года, станет «Позволь себе мечтать» (Dare to Dream). Организаторы считают, что вложили в слоган всё, что вдохновляет и символизирует Евровидение.


#израиль #евровидение
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