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Израиль призвал РФ осудить «Хезболлу»

Биньямин Нетаньяху Ayal Margolin-Jinipix/Xinhua/Global Look Press

Биньямин Нетаньяху

в мире [ версия для печати ]

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху призвал Россию негативно оценить действия ливанской группировки «Хезболла». Заявление было сделано перед заседанием Совбеза ООН по поводу диверсионных тоннелей на границе с Ливаном.

Глава еврейского государства требует от Организации Объединённых Наций признать радикалов террористами и поддержать право своей страны на оборону от агрессоров, пишет РИА Новости.

ЦАХАЛ почти месяц ищет подземные тоннели, служащие для переброски диверсантов. Пока удалось обнаружить и уничтожить четыре лаза.

Ранее News.ru сообщал об инциденте на израильско-ливанской границе. Представители Иерусалима открыли предупредительный огонь в воздух. Сильный туман не позволил военнослужащим ЦАХАЛ вовремя заметить патруль соседней республики.


#москва #израиль #Хезболла
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