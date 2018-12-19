Израиль призвал РФ осудить «Хезболлу»

https://news.ru/storage/news/8028a7e3a3addd1774bc31e02fb44a26/bc29b661-8cfd-4d96-870f-03eb58de286a_850.jpg Ayal Margolin-Jinipix/Xinhua/Global Look Press

Биньямин Нетаньяху

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху призвал Россию негативно оценить действия ливанской группировки «Хезболла». Заявление было сделано перед заседанием Совбеза ООН по поводу диверсионных тоннелей на границе с Ливаном.

Глава еврейского государства требует от Организации Объединённых Наций признать радикалов террористами и поддержать право своей страны на оборону от агрессоров, пишет РИА Новости.

ЦАХАЛ почти месяц ищет подземные тоннели, служащие для переброски диверсантов. Пока удалось обнаружить и уничтожить четыре лаза.

Ранее News.ru сообщал об инциденте на израильско-ливанской границе. Представители Иерусалима открыли предупредительный огонь в воздух. Сильный туман не позволил военнослужащим ЦАХАЛ вовремя заметить патруль соседней республики.