Израиль призвал РФ осудить «Хезболлу»

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху призвал Россию негативно оценить действия ливанской группировки «Хезболла». Заявление было сделано перед заседанием Совбеза ООН по поводу диверсионных тоннелей на границе с Ливаном.
Глава еврейского государства требует от Организации Объединённых Наций признать радикалов террористами и поддержать право своей страны на оборону от агрессоров, пишет РИА Новости.
ЦАХАЛ почти месяц ищет подземные тоннели, служащие для переброски диверсантов. Пока удалось обнаружить и уничтожить четыре лаза.
Ранее News.ru сообщал об инциденте на израильско-ливанской границе. Представители Иерусалима открыли предупредительный огонь в воздух. Сильный туман не позволил военнослужащим ЦАХАЛ вовремя заметить патруль соседней республики.