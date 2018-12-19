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Израиль убил десятки палестинских детей в 2018 году

Majdi Fathi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Палестинский центр по правам человека опубликовал доклад, в котором указано, что за 2018 год израильские силовики арестовали около 900 детей в Иерусалиме и на Западном берегу Иордана. Кроме того, израильтяне убили 54 ребёнка.

44 убийства были совершены в секторе Газа. Последней жертве из Хан-Юниса на юге региона было всего четыре года. Всего с начала 2018 года Израиль убил более 310 палестинцев. Почти все они были безоружными гражданскими лицами, сообщает Al-Masdar.

Как ранее писал News.ru, Управление по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ) на оккупированной территории Палестины сообщило, что с начала 2018 года произошло значительное увеличение числа нападений военных и жителей Израиля на палестинские школы. Только за первые недели ноября ранения получили 63 ребёнка и девять взрослых.


#убийство #израиль #палестина #дети
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