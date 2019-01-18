Израильские военные отомстили палестинцам за убийство

https://news.ru/storage/news/b6eaf6effb1946523d7f5c89680e91d3/fec9b698-dfa2-4bbe-aad1-7aaf20967bb6_850.jpg Israel Defense Forces/flickr.com

Армия обороны Израиля уничтожила квартиру палестинца в ответ на убийство своего гражданина, совершённое в прошлом году. Строение находится на Западном берегу Иордана.

Демонстративный снос жилых зданий родственников боевиков практикуется Иерусалимом в качестве профилактики насилия со стороны соседей.

«Разрушили квартиру в деревне Ятта, где жил террорист Халиль Юсеф Али Джабарин Абу Хамид», — сообщает пресс-служба вооружённых сил еврейского государства на официальной странице в Twitter.

הבוקר, הרסו לוחמי צה"ל בשיתוף מגב והמנהל האזרחי, את הדירה בכפר יטא בה התגורר המחבל חליל יוסף עלי גבארין אבו חמיד, שרצח את ארי פולד זל בפיגוע דקירה בצומת גוש עציון בחודש ספטמבר האחרון pic.twitter.com/Bzyw0hAXg5 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 18 января 2019 г.

В сентябре 2018 года палестинец убил отца четырёх детей Ари Фульда, зарезав его около супермаркета в зоне еврейских поселений Гуш-Эцион. Фульд имел два паспорта — Израиля и США.

Уничтожение жилища сопровождалось протестами местного населения. В солдат полетели камни. Беспорядки пресекли с помощью специальных средств. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее News.ru сообщал о готовности Израиля наращивать удары по иранским объектам в Сирии. По словам премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху, главная цель операций — не позволить Ирану закрепиться в регионе.