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Израильские военные отомстили палестинцам за убийство

Israel Defense Forces/flickr.com

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Армия обороны Израиля уничтожила квартиру палестинца в ответ на убийство своего гражданина, совершённое в прошлом году. Строение находится на Западном берегу Иордана.

Демонстративный снос жилых зданий родственников боевиков практикуется Иерусалимом в качестве профилактики насилия со стороны соседей.

«Разрушили квартиру в деревне Ятта, где жил террорист Халиль Юсеф Али Джабарин Абу Хамид», — сообщает пресс-служба вооружённых сил еврейского государства на официальной странице в Twitter.

В сентябре 2018 года палестинец убил отца четырёх детей Ари Фульда, зарезав его около супермаркета в зоне еврейских поселений Гуш-Эцион. Фульд имел два паспорта — Израиля и США.

Уничтожение жилища сопровождалось протестами местного населения. В солдат полетели камни. Беспорядки пресекли с помощью специальных средств. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее News.ru сообщал о готовности Израиля наращивать удары по иранским объектам в Сирии. По словам премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху, главная цель операций — не позволить Ирану закрепиться в регионе.


#израиль #палестина
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