https://static.news.ru/photo/29761e5c-9b3c-11e9-8bcf-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Daniil Ivanov/Russian Look/Global Look Press

Палестинский министр по делам Иерусалима Фади Хидми после допроса был освобождён израильскими военными.

По данным агентства WAFA , политик был задержан в связи с возможным нарушением суверенитета Израиля над Иерусалимом. Вопросы вызвало сопровождение им президента Чили Себастьяна Пиньеры, когда тот посещал мечеть Аль-Акса в Старом Городе. В ночь на 30 июня в доме Хидми провели обыск, самого политика допросили, а затем отпустили.

Рейды военных Израиля в районах Западного берега Иордана, направленные на поимку террористов палестинского происхождения, проходят регулярно. Однако Хидми стал первым официальным лицом высокого ранга, попавшим в подобную ситуацию.

Ранее News.ru писал о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия и Египет озабочены стремлением США продвигать келейные идеи по палестино-израильскому урегулированию.