Палестинский министр по делам Иерусалима Фади Хидми после допроса был освобождён израильскими военными.
По данным агентства
Рейды военных Израиля в районах Западного берега Иордана, направленные на поимку террористов палестинского происхождения, проходят регулярно. Однако Хидми стал первым официальным лицом высокого ранга, попавшим в подобную ситуацию.
Ранее News.ru писал о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия и Египет озабочены стремлением США продвигать келейные идеи по палестино-израильскому урегулированию.