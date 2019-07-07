https://static.news.ru/photo/f8fb836c-a08f-11e9-8c53-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Boksi/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

Министр энергетики Израиля Юваль Штайниц прокомментировал меры иранских властей по превышению оговорённого уровня обогащённого урана.

По его словам, Тегеран «стирает красные линии», предусмотренные Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по ядерной сделке. Действия Ирана в этом направлении сейчас «умеренны», но свидетельствуют о начале «марша к созданию ядерного оружия», сообщает Reuters .

Ранее News.ru писал, что глава МИД Ирана Аббас Арагчи объявил о преодолении порога обогащения урана в 3,67%, предусмотренного сделкой. Он пояснил, что данный шаг является ответом на невыполнение условий договорённости европейскими партнёрами.