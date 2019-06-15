https://static.news.ru/photo/16cedc24-904e-11e9-ad8b-fa163e074e61_1024.jpg Элина Мазур Фото: Элина Мазур/vkontakte

Власти Израиля решили отблагодарить главу Белого дома Дональда Трампа за недавнее признание Голанских высот частью еврейского государства вопреки претензиям на территорию со стороны Сирии.

Накануне там, где де-факто распространяется юрисдикция Тель-Авива, был установлен знак с названием «Рамат-Трамп» (Высоты Трампа) на месте, на котором предполагается построить посёлок в честь президента США.

Мы горды тем, что имеем возможность основать населённый пункт и воздать должное нашему великому другу, президенту США Трампу, — сказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на церемонии установки знака.

Нетаньяху подчеркнул, что Израиль продолжит строить и развивать Голаны на благо их жителей вне зависимости от национальности и вероисповедания, информирует ТАСС .

Принадлежность горного плато считается основным предметом израильско-сирийского конфликта, попытки решить который предпринимались неоднократно за последние десятилетия.

После того как весной 2019 года Вашингтон в одностороннем порядке признал суверенитет Тель-Авива над Голанскими высотами, всё мировое сообщество осудило этот шаг. Так, ЕС заявил, что никогда не сделает так же, писал News.ru.