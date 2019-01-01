Израильская партия «Авода» покидает «Сионистский лагерь»

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Тель-Авив

Лидер израильской партии «Авода» и председатель «Сионистского лагеря» Ави Габай заявил о прекращении сотрудничества с лидером партии «Ха-Тнуа» Ципи Ливни. Таким образом, партия покидает блок со второй по численности фракцией в Кнессете.

Габай подчеркнул, что в рамках данного партнёрства его партия не видит дружбы, соблюдения договорённостей и верности общему пути. Ливни, в свою очередь, отметил, что теперь политики могут сосредоточиться на важных проблемах государства.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что не будет вмешиваться в то, «как левые делят мандаты». Он считает, что важнее формирование следующего правительства правыми силами, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что правящая коалиция Израиля объявила о роспуске парламента и назначила проведение досрочных выборов в Кнессет на 9 апреля 2019 года. После выборов будет сформировано новое правительство и назначен премьер-министр.