Израиль атаковал Сирию с воздуха

https://news.ru/storage/news/7561f5f603f3ed5d3ae21ecec3e317c2/a79628ed-97a1-439f-bbc4-bc001b2f9f1e_850.jpg Ashraf Amra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Комплексы ПВО Сирии сбили несколько вражеских целей, отразив очередную воздушную атаку на Дамаск. В свою очередь в армии Израиля заявили, что они атакуют «иранские силы» в соседней стране.

«Армия обороны Израиля сейчас наносит удары по целям иранского подразделения „Аль-Кудс“ на территории Сирии», — цитирует РИА Новости сообщение армейской пресс-службы.

Тель-Авив предостерёг сирийские правительственные силы от попыток помешать бомбардировкам. Израильская армия не объясняет причин налётов. Не исключено, что это может быть ответом на попытку ракетного обстрела оккупированных Израилем сирийских Голанских высот. Ракета, выпущенная с территории Сирии, была накануне перехвачена израильтянами.

Как передаёт агентство САНА, ПВО Сирии отражает очередную воздушную атаку на Дамаск, сбив несколько вражеских целей. В сирийской столице с 1:15 местного времени (2:15 мск) слышны мощные взрывы.

Государственное телевидение Сирии до этого сообщало, что атака якобы началась с территории воздушного пространства Ливана.

Как писал News.ru, 20 января силы ПВО Сирии отразили очередной авианалёт израильских ВВС. Удару подверглись южные территории арабской республики. До этого Сирия потребовала от СБ ООН осудить ракетные удары Израиля. Очередная атака, совершённая 12 января, была нацелена на поощрение уцелевших террористических банд, заявили в Дамаске.