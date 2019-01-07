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Израиль атаковал сектор Газа из-за ракеты ХАМАС

ВВС Израиля

в мире [ версия для печати ]

Израильские истребители и вертолёты нанесли удар по нескольким позициям группировки ХАМАС в секторе Газа в ответ на запущенную по позициям еврейского государства ракету. Об этом заявили в пресс-служба Армии обороны Израиля.

«В ответ на ракету, запущенную из Газы по Израилю, истребители и вертолеты Армии обороны Израиля нанесли удар по нескольким целям в военном лагере ХАМАС на севере сектора Газа», — цитирует сообщение РИА Новости.

В ночь на 7 января израильские военные сообщали о перехвате системой ПВО «Железный купол» ракеты, выпущенной из сектора Газа.

Как писал News.ru, 6 января Израиль нанёс серию авиаударов по сектору Газа. Атакам подверглись юг и центральный район анклава. До этого палестинский центр по правам человека опубликовал доклад, согласно которому в 2018 году израильские силовики убили более 50 детей.


#атака #израиль #секторГаза #ХАМАС
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