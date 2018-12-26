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Израиль активировал систему ПВО против ракет из Сирии

twitter.com/@nertiqatja

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Армия Израиля задействовала систему противовоздушной обороны для перехвата зенитной ракеты, выпущенной со стороны Сирии. Никаких разрушений на земле нет, никто не пострадал, говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте ЦАХАЛ.

Как писал News.ru, вечером 25 декабря сирийская ПВО отразила массированную ракетную атаку. Часть ракет удалось перехватить, однако, судя по раздававшимся взрывам, несколько из них упали в окрестностях сирийской столицы. Данных о жертвах или пострадавших не поступало. Предположительно, целью израильских ВВС, которые устроили атаку, являлись иранские военные объекты в южных и западных окрестностях Дамаска.


#сирия #израиль #ракетныйудар #пво
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