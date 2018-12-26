Израиль активировал систему ПВО против ракет из Сирии

Армия Израиля задействовала систему противовоздушной обороны для перехвата зенитной ракеты, выпущенной со стороны Сирии. Никаких разрушений на земле нет, никто не пострадал, говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте ЦАХАЛ.
הופעלה מערכת הגנה אווירית כנגד טיל נמ ששוגר מסוריה. אין נזק ואין נפגעים— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 25 декабря 2018 г.
Как писал News.ru, вечером 25 декабря сирийская ПВО отразила массированную ракетную атаку. Часть ракет удалось перехватить, однако, судя по раздававшимся взрывам, несколько из них упали в окрестностях сирийской столицы. Данных о жертвах или пострадавших не поступало. Предположительно, целью израильских ВВС, которые устроили атаку, являлись иранские военные объекты в южных и западных окрестностях Дамаска.