Израиль активировал систему ПВО против ракет из Сирии

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Армия Израиля задействовала систему противовоздушной обороны для перехвата зенитной ракеты, выпущенной со стороны Сирии. Никаких разрушений на земле нет, никто не пострадал, говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте ЦАХАЛ.

הופעלה מערכת הגנה אווירית כנגד טיל נמ ששוגר מסוריה. אין נזק ואין נפגעים — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 25 декабря 2018 г.

Как писал News.ru, вечером 25 декабря сирийская ПВО отразила массированную ракетную атаку. Часть ракет удалось перехватить, однако, судя по раздававшимся взрывам, несколько из них упали в окрестностях сирийской столицы. Данных о жертвах или пострадавших не поступало. Предположительно, целью израильских ВВС, которые устроили атаку, являлись иранские военные объекты в южных и западных окрестностях Дамаска.