Изменившему ДНК ребёнка учёному грозит смертная казнь

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Китайский учёный Хэ Цзянькуй, прославившийся опытами по изменению ДНК эмбриона человека ради иммунитета к ВИЧ, оказался замешан в коррупционном скандале.

В настоящее время генетик находится под домашним арестом в городе Шэньчжэнь, где он раньше работал в научно-технологическом университете. Если вина учёного будет доказана, то ему грозит высшая мера наказания — смертная казнь.

Как отмечает The Telegraph, пока не ясно, кому и зачем Цзянькуй давал взятки, но, по некоторым данным, таким образом он якобы «расчищал» путь для популяризации своих «достижений».

Кроме того, его обвиняют в нарушении установленных принципов на руководящей должности, что также является в стране серьёзным нарушением наряду с коррупцией.

В прошлом году Хэ Цзянькуй заявил, что успешно отредактировал ДНК эмбрионов человека, привив им устойчивость к вирусу ВИЧ. В результате, по его словам, родились две здоровые близняшки. Однако результаты его исследования не были опубликованы ни в одном научном журнале. Учёная общественность Китая осудила Цзянькуя и обвинила его в неэтичности. Подобные заигрывания с биологией и генетикой, по мнению его коллег, аморальны. При этом сам Цзянькуй оправдывал свои исследования тем, что они якобы могут спасти сотни тысяч жизней.

Ранее News.ru писал о том, что китайский ученый Хэ Цзянькуй, который в ноябре заявил о рождении первых в мире CRISPR-детей, взят под охрану в университетской гостинице города Шэньчжэнь. За ним наблюдают люди в штатском из неизвестного ведомства.