https://static.news.ru/photo/83bb01bc-9217-11e9-9907-fa163e074e61_1024.jpg Курт Волкер Фото: Mykhailo Palinchak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Избрание Владимира Зеленского президентом Украины дало хорошую возможность разрешить пятилетний конфликт в Донбассе. Так считает американский спецпредставитель по Украине Курт Волкер.

По его мнению, самопровозглашённым Донецкой и Луганской народным республикам «нет места в соответствии с минскими соглашениями и конституционным порядком Украины». Об этом говорится в тексте вступительного слова Волкера, подготовленного к слушаниям в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, сообщает ТАСС .

Спецпредставитель также отметил, что рассчитывает на скорую встречу с властями России.

Мы по различным каналам призвали россиян воспользоваться нынешней возможностью. Я бы хотел встретиться в ближайшее время с российскими коллегами. Однако я сейчас не знаю, какую форму это примет, — заявил Волкер.

При этом он снова назвал Россию «основным препятствием на пути реализации минских договорённостей».

Ранее News.ru сообщал, что Волкер обвинил Москву в усугублении ситуации на востоке Украины. По его словам, на протяжении последних пяти лет российские боевики и доверенные им лица ухудшают жизнь людей в Донбассе, в том числе и русскоговорящих. Москве следует прекратить боевые действия, выполнить условия минских договорённостей и позволить Украине «восстановить и реинтегрировать» регион под свой контроль, заявил Волкер.