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Избирком Афганистана отложил президентские выборы

Rahmat Alizadah/Xinhua/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Председатель независимой избирательной комиссии Афганистана Гулу Джан Абдул Бади Саяд сообщил, что выборы президента переносятся на 20 июля 2019 года. Перенос связан с подготовкой переговоров по мирному соглашению с представителями радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ).

Заместитель представителя президента Афганистана Шах Хуссейн Муртазафи сообщил, что правительство страны одобрило новую дату проведения выборов.

Ранее избирком уже переносил на три месяца выборы, которые были назначены на 20 апреля. Председатель комиссии пояснил, что перенос также был необходим из-за проблем, которые возникли на парламентских выборах в октябре.

Регистрация участников президентских выборов началась 22 декабря, но пока ни один из возможных претендентов не оформил свою кандидатуру. Лидер Исламской Республики первоначально избирается на пять лет, а затем может быть переизбран на второй срок. Действующий глава государства вступил в должность 29 сентября 2014 года. 

Как сообщал News.ru, премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла намерен претендовать на пост президента.


#выборы #ПРЕЗИДЕНТ #афганистан
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