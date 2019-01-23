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Американцы недовольны внутренней политикой Трампа

Alexandre Rotenberg/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп теряет поддержку из-за бюджетного кризиса в стране после приостановки работы федерального правительства. Его рейтинг среди граждан США снизился до 40%. 

Согласно опросу, проведенному политическим изданием Politico, с действиями Трампа не согласны 57% американцев. 86% сторонников Демократической партии считают Трампа виновным в создании бюджетного кризиса, а большинство симпатизирующих Республиканской партии поддержали президента США. 

Опрос проводился с 18 по 22 января 2019 года, в нём приняли участие 1996 человек.

Как сообщал News.ru, рейтинг Порошенко рекордно растёт на Украине. Поддержать действующего президента Украины на предстоящих выборах планирует каждый шестой гражданин.


#дональдтрамп #сша #РЕЙТИНГ #шатдаун
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