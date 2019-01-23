Американцы недовольны внутренней политикой Трампа

https://news.ru/storage/news/f46277329489bbacb3d462588257c580/17b82d99-d79c-4c64-893d-aefe3eeb69ed_850.jpg Alexandre Rotenberg/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп теряет поддержку из-за бюджетного кризиса в стране после приостановки работы федерального правительства. Его рейтинг среди граждан США снизился до 40%.

Согласно опросу, проведенному политическим изданием Politico, с действиями Трампа не согласны 57% американцев. 86% сторонников Демократической партии считают Трампа виновным в создании бюджетного кризиса, а большинство симпатизирующих Республиканской партии поддержали президента США.

Опрос проводился с 18 по 22 января 2019 года, в нём приняли участие 1996 человек.

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