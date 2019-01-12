Иванка Трамп может стать главой Всемирного банка

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Иванка Трамп

Дочь президента США Иванка Трамп стала кандидатом на пост главы Всемирного банка. Её соперницей в борьбе за эту должность может стать экс-постпред США в ООН Никки Хейли.

По данным источника Financial Times, Всемирный банк завершит процесс обсуждения кандидатур на пост президента до середины февраля, а новый глава будет утверждён в середине апреля текущего года.

Среди кандидатов собеседник издания также назвал замминистра финансов США по международным делам Дэвида Мэлпаса и главу Агентства США по международному развитию Марка Грина.

При этом источник РИА Новости во Всемирном банке рассказал, что среди сотрудников обсуждается возможное назначение на президентский пост Джареда Кушнера - мужа Иванки Трамп.

Ранее News.ru писал о том, что президент группы Всемирного банка Джим Ён Ким досрочно уйдет в отставку с 1 февраля из-за желания вернуться на работу в частный сектор экономики. Обязанности главы банка будет исполнять исполнительный директор Кристалина Георгиева. По традиции, президентом Всемирного банка становится гражданин США, так как страна является его крупнейшим акционером.