Среди глобальных игроков Россия стала единственным содержательным собеседником ключевых центров силы на Ближнем Востоке. Это главный итог 2018 года, который стал возможным благодаря сначала анонсированному, а потом подтверждённому намерению президента США Дональда Трампа полностью вывести контингент из Сирии. Решение фактически оставляет без помощи главных союзников Америки в борьбе против «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) — многонациональный альянс «Демократические силы Сирии», костяком которого стали курдские вооружённые формирования.

Оптимизация американского присутствия, на которую изначально (с момента предвыборной кампании) был нацелен Трамп, долгое время вызвала сомнения наблюдателей: смогут ли Соединённые Штаты, довольно долго влиявшие на ход событий в Сирии, отказаться от своих военных и финансовых обязательств по отношению к освобождённому от ИГ северо-востоку Арабской Республики. Оказалось, что могут. Под конец 2018 года американский лидер объявил о полном выводе американского контингента с сирийской территории, фактически поставив под удар безопасность районов, отвоёванных у приверженцев самопровозглашённого «халифата». Решение спровоцировало бурное обсуждение в американском обществе. Члены же администрации показали открытый протест. В отставку подал один из главных «ястребов» Белого дома — глава Пентагона Джеймс Мэттис, указав в своём прощальном письме на необходимость соблюдать обязательства перед своими союзниками.

Следует отметить, что уход Мэттиса свидетельствует о постепенном исчезновении из администрации президента США людей, которые напоминали ему о традиционных внешнеполитических обязательствах. Первая половина 2018 года демонстрировала, что Вашингтон не намерен отказываться от сирийской кампании. Так, в апреле Соединённые Штаты вместе с Францией и Великобританией провели авиаудары в ответ на химическую атаку в городе Дума, в которой западные страны обвинили военных сирийской правительственной армии. Невозможным вывод войск США из Сирии казался и по другой причине — слишком большое внимание администрация Трампа уделяла иранской угрозе. Курдские формирования в составе «Демократических сил Сирии» считались реальным инструментом сдерживания расползающегося иранского влияния. Теперь же, похоже, альянс готов вести переговоры с любой силой — лишь бы контролируемые им территории не были сданы турецкой армии и действующим вместе с ней отрядам сирийской оппозиции.

Минобороны России /Twitter

Россия фактически остаётся в Сирии одна, ведя разговор со всеми ключевыми игроками, оказывающими влияние на сирийский конфликт. Ей придётся сохранять баланс между непримиримыми врагами — Израилем и Ираном, стратегическими соперниками — Турцией и рядом стран Персидского залива, ещё более пристальное внимание уделить племенным особенностям сирийских провинций. Пикантность ситуации в том, что по мере снижения интенсивности перестрелок Тегеран также становится конкурентом Москвы на сирийском треке, правда, после выхода США из ядерной сделки и возврата санкций иранцы не столь публично демонстрируют свои амбиции. Пока не очень ясно, представляет ли Россия, какую выгоду можно извлечь из выхода американских войск и фактического делегирования ответственности другим международным игрокам. Говорить о репутационном капитале неуместно — его уменьшают другие неразрешенные конфликты, ожидающие соответствующей политической воли. А то, что значение нефти слишком переоценено, с каждым годом становится всё очевиднее. Российской стороне необходимо избежать лишних убытков, сохранив лицо армии и дипломатии.

Впрочем, о силовых инструментах — отдельный разговор. Уходящий год стал важным с точки зрения того, как работают российские наёмники из «ЧВК Вагнер». Крупный конфликт между проамериканскими силами и бойцами структуры в Сирии, обнаружение наёмников в Африке привели к тому, что Владимиру Путину был задан соответствующий вопрос на итоговой большой пресс-конференции.

«Все должны оставаться в рамках закона, все, — неожиданно развёрнуто ответил Путин. — Если есть какая‑то… Мы можем запретить вообще частную охранную деятельность, но стоит только это сделать, думаю, что и к вам придут с большим количеством петиций, требованием защитить этот рынок труда. У нас там работает чуть ли не миллион человек. Если эта группа "Вагнер" что‑то нарушает, тогда Генеральная прокуратура должна дать правовую оценку. Теперь по поводу присутствия их где‑то за границей. Если, повторяю ещё раз, они не нарушают российского закона, они вправе работать, продавливать свои бизнес-интересы в любой точке планеты».

В историю с «ЧВК Вагнер» пришлось позже вносить ясность пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову: «Все говорят о некой ЧВК некоего "Вагнера", но дело в том, что у нас в законодательстве нет такого положения. Что вы ожидали от президента, как он может комментировать то, чего не существует?»