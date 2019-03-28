Уходящий год стал по-настоящему разочаровывающим для тех, кто ожидал, что российско-американские отношения могут улучшиться, едва только лидеры двух стран Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в полноформатном режиме и обсудят накопившиеся проблемы. Руководству двух государств не хватило ни политической воли, ни желания пойти на компромисс в вопросе разрядки. Скандальное дело Скрипалей и инцидент в Керченском проливе только усугубили ситуацию.

Весь 2018 год прошёл под знаком «российского расследования» спецпрокурора Роберта Мюллера, который продолжил искать признаки «вмешательства» Кремля в электоральный процесс в 2016 году — когда Трамп был избран президентом. Правда, под удар американских расследователей то и дело попадали второстепенные цели. Например, партнёры и соратники эксцентричного миллиардера, но преимущественно за нечистый бизнес. Выводы о предполагаемом влиянии России на процесс выборов в 2016 году окончательно были оформлены только в конце года — в представленных Сенату докладах двух исследовательских групп. Во-первых, это компания New Knowledge, которая фокусируется на кибербезопасности и борьбе с дезинформацией, а, во-вторых, это специалисты из Оксфорда и эксперты из компании Graphika. Исследователи утверждают, что российские «интернет-тролли», как считается, связанные с Агентством интернет-исследований, распространяли в американском сегменте социальных сетей фейки и информацию тенденциозного характера.

Первая полноформатная встреча президентов в Финляндии не разрядила обстановку. Трампа упрекнули в заискивании и фактической капитуляции перед российским лидером. Президентов даже заподозрили в некой тайной сделке — слишком мягким наблюдателям показалось их общение на совместной пресс-конференции по итогам переговоров. Впрочем, то, с какой лёгкостью Трамп отказывается от критиковавших Россию «ястребов», пожелавших покинуть Белый дом из-за внутренних разногласий, действительно заставляет задуматься многих специалистов: а не подыгрывает ли хозяин Овального кабинета президенту России? Развеять это впечатление неспособно только анонсированное американским руководством желание выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который был подписан ещё в советскую эпоху. Всё дело в том, что согласовывать грядущий разрыв документа Трамп решил с Москвой без всякой двусмысленности: специально для этого в российскую столицу был отправлен помощник по национальной безопасности Джон Болтон. При этом то, как на протяжении последних лет Москва неохотно делилась информацией о ракетах, которые стали официальным поводом для денонсации ДРСМД, может указывать на то, что среди российского военно-политического руководства также было много сторонников выхода из договора.

Избыточным фактором охлаждения российско-американских отношений стало отравление в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Отравляющее вещество, идентифицированное британскими спецслужбами как «Новичок», было, по официальной версии Лондона, применено российскими агентами, пожелавшими расправиться с отставным разведчиком. Атака на Скрипалей стала лишним импульсом для усиления и без того мощного санкционного давления на Россию. Публичные опровержения ключевых фигурантов дела, которых западные страны называют «сотрудниками ГРУ», не устроили британскую сторону. Они оказались слишком комичными. Американские санкции не заставили себя ждать: 27 августа исполнительная власть запретила поставлять в Россию продукцию двойного назначения и оружие. В ближайшее время ожидается применение второго пакета запретительных мер против России. Дополнительные санкции могут последовать и из-за инцидента в Керченском проливе, якобы из-за которого Трамп отменил встречу с Путиным «на полях» саммита «большой двадцатки».