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Италия отказалась принимать новых мигрантов

Orietta Scardino/Ropi/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини высказался против намерения Европы принять новых мигрантов.

По его словам, вновь прибывающие мигранты, которых незаконно привозят контрабандисты, стали огромной проблемой. Он заявил, что будучи главой МВД Италии, никогда не согласится на принятие очередных мигрантов.

«Например, сегодня в Италии задержано несколько людей происхождением из Северной Африки. Один из задержанных обвиняется в терроризме», — сообщил Сальвини на встрече со своим польским коллегой Иоахимом Бруджиньским в Варшаве.

Он также добавил, что уже начавшийся процесс депортации должен быть ускорен.

Ранее News,ru писал о том, что власти Бельгии отказались принять у себя нелегальных мигрантов с борта двух кораблей, находящихся в территориальных водах Мальты.


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