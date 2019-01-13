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Итальянского террориста задержали в Боливии

Чезаре Баттисти CITYFILES/Global Look Press

Чезаре Баттисти

в мире [ версия для печати ]

Итальянского террориста Чезаре Баттисти, которого на родине приговорили к пожизненному заключению, задержали в Боливии.

«Итальянский террорист Чезаре Баттисти задержан в Боливии вечером (в субботу) и вскоре будет доставлен в Бразилию, откуда он, вероятно, будет доставлен в Италию для отбывания пожизненного заключения в соответствии с решением итальянского правосудия», — передаёт слова президента Бразилии Жаира Болсонару Филипе Мартинса портал Infobae.

Баттисти — лидер левой экстремистcкой организации «Вооруженные пролетарии — за коммунизм» — был приговорён к пожизненному заключению за четыре убийства, которые он совершил в период с 1977 по 1979 год.

Как ранее писал News.ru, президент Сербии Александр Вучич заявил о том, что страна введёт пожизненное заключение за тяжкие преступления. В настоящее время максимальный срок тюремного заключения составляет 40 лет.


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